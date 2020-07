Ditrocks Hard Enduro 3: motorverseny Ditróban

Archív felvétel • Fotó: The Red Lynx Photography • Forrás: Ditrocks Hard Enduro

Több, mint száz versenyző áll rajthoz a harmadik alkalommal megrendezett Ditrocks Hard Enduro versenyen, és a járványügyi korlátozások miatt csak ők, és a stábtagok részesülnek ebben az élményben.

Pengeélen táncoltunk, sokig nem tudhattuk, hogy egyáltalán kapunk-e engedélyt a verseny megszervezésére. Végül meglett a jóváhagyás, de nézőket nem engedhetünk be”

– mondta el Kovács Árpád András, a szervező Ditriders Motorsport klub vezetője. Hozzátette, bízik abban, hogy a versenyzőket kárpótolja majd a táj és maga a pálya, mert idén is igazán izgalmas, nehéz kihívás vár a pilótákra.

A versenyre, amely egyben a romániai bajnokság második futama és a Kelet-Európai bajnokság része is, az országon kívülről is számos motoros érkezett, lengyel, angol és magyarországi indulók is rajthoz állnak.

Pénteken egy könnyebb „bemelegítés” várt rájuk, azaz egy 20 kilométeres száguldás, a neheze szombaton és vasárnap következik, amikor 65, illetve 50 kilométeres nehéz terepen kell célba érniük a versenyzőknek.

A házigazda Ditriders pilótái nem versenyeznek ezúttal, hiszen ők a terep jó ismerőiként a pálya kijelölői voltak, így nem lenne etikus az indulásuk.

A rajtlistán ettől függetlenül számos olyan név található, amelyek mellett a Ditriders Motorsport neve szerepel. Ők többnyire külföldi, leigazolással nem rendelkező versenyzők, akiknek az induláshoz szükséges egy klubhoz tartozást bemutatni. Ebben segít nekik a ditrói csapat, de az ő eredményeik nem gazdagítják majd a klub sikergyűjteményét.