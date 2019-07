Dicsérték a rendezést a vívó-vb után

A csarnok minden sarkából lehetett követni az asszókat • Fotó: Halmágyi Zsolt

Az orosz szurkolók is hevesek, de nem ennyire, mint a magyarok” – mondta. Megjegyezte, várja a jövő évi labdarúgó Európa-bajnokságot, és biztos benne, hogy ugyanilyen vendégszeretetben lesz majd része.

Hasonlóan vélekedett Thomas Bach, az AFP tudósítója – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökének névrokona. „Itt voltam már a 2013-as világbajnokságon is, azóta négy másikról is tudósítottam. Azt mondhatom, hogy a főterem kialakítása tökéletes volt. A vívóknak maguknak is nagyon tetszett, az üzeneteikben, a Facebookon is jelezték, hogy nagyon kellemes volt benne vívni” – mondta a BOK Csarnok sajtóközpontjában az MTI-nek.