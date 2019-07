Dárdai Pál büszke székely származására

Világi Oszkár, Szöllősi György és Dárdai Pál • Fotó: Beliczay László

Megtudtuk, hogy Dárdai Pál is támogatta anyagilag a madéfalvi Szent Anna kápolna építését, ezt, a találkozón Szentes Antal nyilvánosan meg is köszönte.

„A villányi és a szekszárdi bor is azért jó, mert kis mennyiségben készül, így oda tudnak rá figyelni. De Izland is jó példa: egy kis országról van szó, kézilabdája és a labdarúgása mégis nagyon magas szinten van” – mondta Dárdai.

Dárdai szerint mi, magyarok soha nem leszünk sprinterek és soha nem tudunk majd annyit futni, mint azok a genetikával rendelkező játékosok, akik nem itt születtek, de van eszünk, okosak vagyunk, ezért erre kell építenünk.

Egyetlen útja van a magyar labdarúgásnak, ez pedig az, hogy csapatban gondolkozzon, és ésszel játssza ezt a sportot

– emelte ki.

Elhangzott, hogy ma túl sok pénz van a fociban, rengeteg pénz megy el a játékosokra. Dárdai szerint ez azonban nem probléma, Közép-Európának pedig nagyon nem kell erre figyelnie. „Nekünk azon kell dolgozni, hogy értékeket teremtsünk” – mondta a válogatott egykori kapitánya.

A beszélgetésen szóba került az is, hogy hogyan lehet ma egy labdarúgót motiválni, hogy az többet eddzen, jobban játsszon, vagy hogy csak tartsa tisztán az öltözőt. Dárdai azt mondta, a pénz már nem számít, bármilyen büntetést kifizetnek a focisták, tapasztalata szerint csak a pedagógiai eszközök maradtak az edző kezében, meg az, ha hisznek benne.

A magyar válogatott volt szövetségi kapitányát arról is kérdezték Tusványoson, hogy mi a véleménye arról, hogy a klubok saját nevelésű játékosok helyett inkább idegenlégiósokat szerepeltetnek. „Ha a magyar fiatalok elég jók, akkor biztosan be fognak kerülni a klubcsapataik kereteibe is, de úgy látszik, hogy nekik is többet kell teljesíteni. Ha az a magyar futballista annyira jó, akkor biztosan berakják a keretbe” – magyarázta Dárdai Pál.