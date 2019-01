Csúcsformában játszott a Sportklub

• Fotó: Gábos Albin

A nézők között volt Mihai Stoichiță, a Román Labdarúgó-szövetség technikai igazgatója is, aki látszólag nagyon élvezte a találkozót.

A második harmad közepén bunyót is láthatott a nézősereg, ezért a játékvezetők több kisbüntetést osztottak ki.

Kedden székely rangadót rendeznek Gyergyószentmiklóson, 18.30-kor a házigazda GYHK a Csíkszeredai Sportklubot fogadja. Hat pontért fog zajlani a küzdelem, ugyanis az eredményt számolják a román bajnokságban és az Erste Ligában is.

Mestermérleg

Don MacAdam, a Csíkszeredai Sportklub vezetőedzője: „Mindegyik sorunk jól állt bele a meccsbe, és hatvan percen át következetes játékot mutattunk. Örömteli, hogy védelemben ezúttal is jól zártunk, és kevés lehetőséget hagyunk az ellenfélnek. Ezúttal is jót küzdöttünk. A célunk az, hogy meccsről meccsre jobbak legyünk, és úgy látom, ma is sikerült egy fokot feljebb lépni, ami örömteli. Mondom ezt úgy, hogy ma a megszokotthoz képest, a hiányzók miatt, improvizált sorokkal játszottunk, köztük olyan játékossal, akinek ez volt az első meccse. Jól oldották meg a feladatukat a fiúk, jól védekeztek és nagyon bölcs döntéseket hoztak a korongos játékban”.