Csonka Eb-n a székelyek

A székely válogatott már a CONIFA Eb helyszínén van • Fotó: Székely labdarúgó-válogatott

„Őrségváltásnak, fiatalításnak is lehet nevezni, hogy ennyi új név van a keretben. Számos különböző ok is közrejátszott abban, hogy ilyen sok hiányzónk van:

még zajlanak a bajnokságok, sérüléssel küzdenek, edzői vizsgára vagy érettségire készülnek, sérültek, szezonvégi fáradtságban szenvednek stb..

Mindezek ellenére a többségében harmadosztályos játékosokból álló alakulat így is joggal bízhat egy jó szereplésben” – mondta Szabó.

A keret gerincét kézdivásárhelyi, székelyudvarhelyi és környékbeli játékosok alkotják. Tizenegy újonc van a csapatban, továbbá nagy visszatérők is, akik a 2016-os abháziai világbajnokságon voltak utoljára válogatottak, mint Dézsi Csaba, Kovács Ákos, Hadnagy István, Péter Mózes és Vékás Barna.

A KSE-től Albu Norbert és Gáll Attila a londoni világbajnokság bővített keretében is szerepelt már, most élesben is bizonyíthatnak, ahogy a többiek is, Ghinea Hunor és Gajdó Gothárd.