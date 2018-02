Csoma Alpár a jövőben szívesen visszatérne régi klubjához

Jelenlegi együttesével, a Dévai Autobergamóval idén az 1. ligás bajnoki cím megszerzésére és a kupagyőzelemre törekszik a szovátai születésű Csoma Alpár, aki a román válogatott tagjaként részt vett a nemrég véget ért szlovéniai Európa-bajnokságon. A 33 éves teremlabdarúgó korábban hat évig játszott a Marosvásárhelyi City’usnál, amellyel négy bajnokságot és három Román Kupát is nyert, elmondása szerint pedig még visszatérne a csapathoz. Vele készült interjúnkban a román válogatottról, a hazai élvonalbeli bajnokságról, a City’usról és jövőbeli terveiről kérdeztük.

Csoma Alpár (labdával) a szebb időket megélt City’us színeiben: a jövőben újra magára öltené a vásárhelyi csapat mezét. Archív • Fotó: Haáz Vince

– A portugálok az egész Európa-bajnokságon a legszebb futsalt játszották, mind támadásban, mind védekezésben eredményesek voltak, és végül megérdemelten nyertek. A román csapat nagyon jól játszott ellenük, és lehetősége adódott a döntetlenre is, hiszen a végén kapufája is volt.

– Portugália nyerte az Eb-t. Románia szoros mérkőzésen kapott ki tőlük, akár többre is képes lehetett volna?

– Nagyon szerettünk volna továbbjutni, és esélyesek is voltunk erre. Azt viszont el kell mondani, hogy két nagyon erős válogatottal játszottunk. Ukrajna ellen az első félidőben még vezettünk, de aztán a végén elfáradtak a kezdő játékosaink, akik a portugálok elleni első mérkőzésen nagyot küzdöttek, az ukránok pedig jóval frissebbek voltak, mert nekik az volt az első meccsük. Teljesen elégedett vagyok a kapott játéklehetőséggel, de sajnálom hogy nem tudtam többet segíteni a csapatnak az ukránok elleni mérkőzésen (a portugálok ellen sárga lapos eltiltás miatt nem játszhatott – szerk. megj.).

– Milyen jövő előtt áll a román válogatott, kijuthat a 2020-as világbajnokságra?

– Már régóta mondom, hogy a fiatalokra kell alapozni, de ezt a döntést a szövetségnél illetékes személyek kellene meghozzák. Nem hiszem, hogy néhány éven belül ne lehetne kialakítani egy ütőképes, tehetséges fiatalokból álló együttest.

Úgy gondolom, a honosítás nem megoldás a válogatott számára, de ahogy értesültem, a szövetség a jövőben újabb külföldi játékosokat szeretne bevonni a keretbe.

Biztos, hogy a következő selejtezőkre átalakul a keret, mert néhányan már nem lesznek tagjai a válogatottnak. Korai még beszélni a válogatott esélyeiről a következő tornákra való kijutását illetően, mivel sok minden függ a sorsolástól, az ellenfelek kilétéről is.

– Milyenek az erőviszonyok a hazai teremlabdarúgó-bajnokságban? Összejöhet a címvédés Dévának?

– Idén is négy csapat esélyes a bajnokságban az első helyekre és a végső győzelemre: mellettünk Temesvár, Székelyudvarhely és Galac. Úgy vélem, nekünk van a legerősebb játékoskeretünk, amelyhez a téli szünetben még két brazil is csatlakozott, így első számú esélyesek vagyunk a bajnokság megnyerésére, és bízunk benne, hogy sikerül megvédeni a bajnoki címet. Úgy vélem, Temesvár a legnagyobb riválisunk, de nem szabad megfeledkezni a másik két ellenfélről sem, mert Székelyudvarhely és Galac is képes a végéig menetelni.