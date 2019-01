Csiszer Balázs a Budafoknál folytatja pályafutását

Tanítvány és edző. Csiszer és Csizmadia csapattársak a székelyföldi válogatottban is • Fotó: Budafokimte.hu

Az FK Csíkszeredánál nevelt futballista ősszel a szintén másodosztályos Kaposvári Rákóczi FC játékosa volt, ahol azonban kevés játéklehetőséget kapott.

A húszcsapatos magyar NB II.-ben a Kaposvár a 3., Budafok pedig a 16. helyről várja a tavaszi folytatást.

Csiszer egyébként jól ismeri új edzőjét, hiszen csapattársak a székelyföldi labdarúgó-válogatottban. A marosvásárhelyi származású Csizmadia Csaba is a védősort erősíti. A Budafok trénere a Marosvásárhelyi ASA-nál kezdte el labdarúgó karrierjét, de pályafutása során megfordult több magyar klubnál is (Kecskeméti TE, FC Fehérvár, Ferencváros, Gyirmót, Lombard Pápa, Budafok), illetve kipróbálhatta magát az olasz másodosztályban (Grosetto), a horvát élvonalban (Slaven Belupo) és az osztrák bajnokságban is (Mattersburg, Floridsdorfer). Ugyanakkor 12-szeres magyar válogatott is.

Nem volt könnyű az első néhány hónap Kaposváron, hiszen úgy kerültem egy új közegbe, hogy nem ismertem senkit. Itt, Budafokon más a helyzet. Csizmadia Csaba nagyon sokat segít az első pillanattól kezdve, és úgy érzem, jó helyen vagyok

– nyilatkozta a klub honlapjának Csiszer Balázs.

„Természetesen azért dolgozom az edzéseken, hogy bizonyítsam, helyem van az együttesben. Mindent megteszek és száz százalékot teljesítek, mert szeretnék minél több játéklehetőséget kapni és segíteni a csapatot a célok elérésében. Erősségemként a kitartást és a jó értelemben vett agresszivitást említeném” – fogalmazott a 19 éves védő.