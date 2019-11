Csíkban pihen a kétszeres bajnok Bakucz László

Bakucz László sírja a Kalász lakótelepi temetőben • Fotó: Gábos Albin

A legtöbb sporttörténész szerint a mai Románia területén a labdarúgás Aradon kezdett el hódítani, ahol a feljegyzések szerint már 1888-ban két kapura játszották a csálai erdőben a fiatalok. A korabeli aradi lapok arról is hírt adtak, hogy a Londonban diplomázott Weiner Gyula fogorvos 1890-ben egy szabályos futball-labdát hozott haza.

A több szerző által jegyzett Kalandozó magyar labdarúgók című könyv egyik fejezetében Oroszhegyi Károly többek között a következőket írta a második világháború utáni évekről. „Európa egyik legjobb klubcsapata volt az ITA. Akkoriban aranyélet volt Aradon! A kontinens éhezett és fázott, a Maros-parti városban viszont hangosak voltak a mulatók, tejben-vajban fürdött a polgárság. A város iparmágnása, báró Neumann Ferenc, aki a nők és a futball bolondja volt, mintha csak megérezte volna, hogy hamarosan államosítani fogják a gyárait, becsületesen megfizette munkásait, a nyereség jelentős részét pedig játékosvásárlásra fordította. Az 1940-es évek végén került Nagyváradról Aradra Bakucz I. György, akit behívtak a válogatottba is, és később a Bukaresti Dinamo játékosa lett”.

Kopacz József, a csíkszeredai futball egyik jeles alakja, aki játékosként, edzőként és játékvezetőként is tevékenykedett, jól ismerte Bakuczot és többek között a következőket mesélte el róla.

Rövid ideig Székelyudvarhelyen is volt edző, de több mint húsz évig Csíkszereda futballcsapatait készítette fel.

Bakucz I. György (1927–1974) Nagyváradon kezdte pályafutását, 1946–49 között az Aradi IT, 1949 és 1956 között pedig a Bukaresti Dinamo játékosa volt. Középpályás poszton, az akkori megnevezés szerint bal vagy jobb fedezetet játszott. Bakucz I. 1945 és 1961. között 28 alkalommal volt román válogatott.

„1971-ben megyei bajnokságot nyert a csapat, és bejutott a C osztályba. Akkor jött edzőnek Bakucz László, aki korábban a Bukaresti Dinamo játékosa is volt. Jó csapatunk volt, olyan csoportban szerepeltünk, ahol a Brassói Traktor, a Metrom és a Rulmentul is ellenfeleink voltak. Idehaza Laci bácsival egy szezont játszottunk együtt, ő sepregetett, és én előtte emberfogó voltam. Ő 40 éves volt, én 20. A Brassói Traktor ellen vezettünk a 71. percig, de Laci bácsi már nem bírta az iramot, ezért kaptunk két gólt, és elveszítettük a mérkőzést.”