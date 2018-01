Csemege a kézilabda krémjéből

Már régóta terveztem, hogy részt veszek egy kézilabda-kontinenstornán. Sokadik nekifutásra sikerült eljutnom a horvátországi férfi Európa-bajnokságra, de a hónapokkal korábban eltervezett programot keresztülhúzta Magyarország válogatottjának gyors búcsúja, így nem tudtam megtapasztalni milyen az, amikor a magyar szurkolók idegenben is hazai pályát varázsolnak számukra. Helyszíni élménybeszámoló.

A zágrábi aréna médiaközpontja egy kosárlabdapályán van kialakítva • Fotó: Zátyi Tibor

Az esti horvát–norvég meccsre szinte csordulásig megtelt az aréna, a közönség pedig nagyon jól szórakozott és tombolt, feltüzelésükben valószínűleg sokat segített az, hogy szinte percenként nacionalista dalokat játszott be a csarnok szpíkere – ez egy idő után a nem hazaiak számára eléggé idegesítő lett.

Túloldalt svéd társa, Mikael Appelgren is bravúrosan védett, ám megbabonázott társai nem találták az utat a kapuba. A franciák sikerüknek köszönhetően nagyot léptek az elődöntő felé, amit hétfőn este a szerbek ellen ki is harcolhatnak.

Közben a pályán a csereként beállt Skok lehúzta a rolót a szlovén kapuban, és csapata Zarabec vezérletével átvette a vezetést. Ám a dánok nem hagyták magukat, Mikkel Hansen pedig a kiosztott 5–6 gólpassz után akkora gólt dobott, hogy még a szlovénok is megtapsolták. A jobb szélen Lasse Svant nem lehetett tartani, így ismét fordítottak a dánok, a mérkőzés végét is jobban bírták, és egy 3–0-ás rohamuk után teljesen elcsendesedett a szlovén tábor, de a biztos vereség tudatában is a csapatuk mellett álltak. Hihetetlen volt ezt a szeretet megtapasztalni.

Teljesen más a szurkolói kultúra az ilyen tornákon, itt mindenki megfér egymás mellett, simán belefér az, hogy egy dán zászlós öregúr elvonuljon egy kb. 50 fős szlovén csoport előtt, és mikor őket kezdte barátságosan cukkolni, kapott pár pacsit. Nem tudom elképzelni, hogy ez otthon is hasonló forgatókönyv szerint járt volna le.

Izzott a pálya és a lelátó is, a szlovén szurkolók szinte dugig töltötték a csarnokot, együtt éltek a mérkőzéssel, és egy emberként robbantak, amint gólt szerzett csapatuk.

A végén azért kijött a tudásbeli különbség, és ha nehezen is, de a németek behúzták a meccset. Köszönhető ez annak is, hogy a német edző tökéletesen cserélt, az addig brillírozó kapusa helyett beküldte Wolffot, aki százszázalékos teljesítményt nyújtott a hajrában.

A németeknek pedig akadozott a játékuk, a cseheknél a kapuban Mrvka megbabonázta az ellenfeleket, sőt, öt a hét elleni játékban sikerült gólt is dobnia. A félidő végén úgy vezettek a csehek kettővel, hogy túloldalt Heinevetter közel 50 százalékos hatékonysággal védett.

A nagyjából ezerötszáz ember között több magyar is volt, akik Srácok, mi itt vagyunk! bannerrel üzentek az Eb-től a csoportkörben már búcsúzott válogatottnak.

Kevés nyom utal arra, hogy Varasdon kézilabda Európa-bajnokság van, egy pár körforgalomban felállított méretes kézilabda emlékeztetett arra, hogy mi is zajlik épp most a városban. Nincs nagy érdeklődés a varasdi középdöntő első mérkőzése iránt, amin a címvédő németek a magyarokat kiejtő csehekkel csaptak össze.

Térfélcsere után megnyílt a gólcsap, a két csapat fej fej mellett haladt. A Mikkel Hansen által zseniálisan mozgatott dánok visszavették a vezetést, hárommal is vezettek. A németek hiába gyújtották be a rakétáikat, és mutattak be látványos megoldásokat, nem tudták utolérni ellenfelüket.

Időközben pedig piros és sárgába öltözött a csarnok, hiszen folyamatosan érkeztek a spanyol és főleg macedón drukkerek.

Németh: Mindig van mit tanulni

A szurkolók között számtalan kézilabda-személyiséggel lehet ilyen tornákon találkozni, így sikerült pár szót váltani Németh Andrással, a magyar női kézilabda-válogatottal 2005-ös világbajnokságon bronzérmet szerzett korábbi szövetségi kapitánnyal.

A jelenleg a Váci NKSE szakmai igazgatója is egyetértett abban, hogy nagyon magas színvonalú volt a német-dán meccs.

„Ez a mérkőzés kifejezetten tetszett, magas színvonalú találkozó volt, az elején tapogatóztak, aztán belelendültek a csapatok, gyönyörű jeleneteket láthattunk. Dahmke emberfeletti, üres kapus mentése világklasszis megmozdulás volt, ilyent szökőévente, ha lát az ember a kézilabdában. És ugyanez az ember fél perccel később összeszedett egy lehetetlen labdát és gólt dobott.

Az ilyen jelenetekért érdemes ide eljönni.

Azért vagyok itt, mert úgy érzem, nagyon sokat lehet még itt is tanulni. Van hiányérzetem is, mivel úgy gondoltam, hogy fogok itt magyar mérkőzést is látni, ám reálisan nézve a dolgokat, itt nekünk nincs sanszunk.”

Vasárnap este a spanyolok kemény védekezéssel kezdtek a macedónok ellen, a balkáni szurkolók nem hagyták magukat, tolták előre csapatukat, ám a 12. percig csupán hetesből tudtak eredményesek lenni. A folytatásban is szinte értékelhetetlen volt a támadójátékuk, a spanyolok tizenegyszer mehettek ellentámadásba, ebből hétszer eredményesek is voltak.