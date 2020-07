Cseh győzelem a gyergyóditrói terepmotorversenyen

• Fotó: Facebook/DitrocksHardEnduro

Elégedetten összegzett Kovács Árpád András, a versenyt szervező Ditriders motorsport klub vezetője: sikeres rendezvényt zártak ezúttal is. Három nap alatt több, mint 130 kilométert kellett úttalan utakon megtennie a mezőnynek, igaz, a kijelölt pálya nehézségét jelzi, hogy ebből mindenkinek csak az első napi prológon sikerült túljutnia, a szombati 65 kilométer és a vasárnapi 50 kihívásai számos indulónak megoldhatatlan feladatot okoztak. De a sport szakág nevében is benne van: erről szól a hard enduro azaz az igazán embert és motort is próbára tevő terepről.

Mégsem volt túl nehéz a kihívás, hiszen azért a többség célba tudott érni. Akik feladták sem panaszkodtak, elégedettek voltak a tapasztaltakkal, és jelezték, jövőre is itt lesznek

– mondta a szervező, hozzátéve, a legfontosabb, hogy ezúttal is balesetmentesen zajlott le a viadal.