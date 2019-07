Családi Futóverseny zajlott Gyergyóalfaluban

A szervezőket is meglepte az indulók létszáma. Fotó: Alfalvi Fiatalokért Egyesület • Fotó: Afalvi Fiatalokért Egyesület

A versenyzők között volt olyan, aki még nem töltötte be az 5. életévét, de olyan is, aki elmúlt már 70, sőt, akadt olyan sportoló is, aki a távot a gyerekét babakocsiban tolva tette meg. A futóversenyre a szervezők meglepetésére Szegedről, Oroszlányról és több megyén kívüli településről is regisztráltak.

Az eseményt az egészséges életmódra való figyelemfelhívásra szánták.

HIRDETÉS

Vallják, hogy minden civilszervezetnek szerepe van a globális társadalmi problémák felvállalásában. Emellett pedig a családi programok nem csupán a közösséget, de a családokat is megerősítik – fogalmaztak a szervezők.

A szervezők több tucat kupát és 167 emléklapot osztottak ki. A díjazottak az alábbiak:

2,5 km táv:

Felnőtt férfi kategória: 1. Páhli Zoltán, 2. Kiss Péter, 3. Ferencz Tibor.

Felnőtt női kategória: 1. Gál Renáta, 2. Gál Timea, 3. Ferencz Réka.

Női junior kategória: 1. Kiss Gabriella.

Gyerek fiú kategória: 1. Kis Bernát, 2. György Bernát, 3. Gáll Rajmond.

Gyerek lány kategória: 1. Balázs Adrienn, 2. Török Timea, 3. Kiss Olivia.

5 km táv:

Felnőtt férfi kategória: 1. Domahidi Ferenc, 2. Máté Zsolt, 3. Csiszér Csongor.

Felnőtt női kategória: 1. Kis Vakaria Éva, 2. Koós Gyöngyi.

Női junior kategória: 1. Magyari Andrea, 2. Szekeres Kinga, 3. Kis Emese Katalin.

Férfi junior kategória: 1. Borsos Balázs, 2. Molnár Levente, 3. Horváth Bence.

Gyerek fiú kategória: 1. Csibi Arnold, 2. László Róbert, 3. Gál Attila.

10 km táv:

Felnőtt férfi kategória: 1. Simon István, 2. Magyari Tihamér, 3. Molnár Péter.

Felnőtt női kategória: 1. Vakaria Edit, 2. Tamás Cecilia, 3. Balázs Vera.

Férfi junior kategória: 1. Kedves Tamás.