Cornel Șfaițer a Sepsi OSK új menedzsere

Miután az átigazolási időszakban a labdarúgó 1. Ligában érdekelt Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK megújította játékoskeretének jelentős részét, a háromszéki klub vezetősége is újabb taggal bővült. Diószegi László tulajdonos sajtótájékoztatón jelentette be Cornel Șfaițer érkezését, aki korábban az FC Botoșani elnökeként bizonyította vezetői kvalitásait.

Új taggal bővült a Sepsi OSK vezetősége. Előrelépést várnak az új menedzsertől • Fotó: Sánta Imre

„Elfogadtam a Sepsi OSK vezetőségének ajánlatát, mert itt rendkívüli emberekkel találkoztam, akik rövid idő alatt jelentős sikereket értek el a csapattal. Ahogyan én is úttörő munkát végeztem Botoșaniban, ugyanaz történt Sepsiszentgyörgyön is, viszonylag rövid időn belül. Ezért megfelelő helynek tartom a jövőbeli sportsikerek tekintetében. Kis lépésekkel fogunk haladni előre, de biztos vagyok abban, hogy a közös munka révén eredményesek leszünk” – nyilatkozta Cornel Șfaițer.

Cornel Șfaițer 2018 nyarán távozott a moldvai együttes éléről, azóta több hazai klub is megkereste, de végül a Sepsi OSK mellett döntött. A sikeres üzletember azzal indokolta döntését, hogy Sepsiszentgyörgyön teljesülni látja azokat a feltételeket,

elsősorban a labdarúgó-szövetséggel, a sajtóval és a játékosokkal való kapcsolattartás vonatkozásában. A klubelnök azt is kihangsúlyozta, hogy munkájáért Șfaițer semmilyen ellenjuttatást nem kért, tehát ingyen fog dolgozni a piros-fehéreknél.

akinek vezetésével a moldvai együttes az Európa Ligáig is eljutott.

„Két hónapja tárgyalunk Șfaițer úrral, mert már rég szerettünk volna egy olyan embert magunk mellett tudni, aki ismeri a hazai futball rejtelmeit. Tapasztalatával és szerénységével meggyőzött minket arról, hogy egy közös úton folytassuk. Én abban bízom, hogy menedzserként egy újabb pillére lesz ennek a klubnak, és ami sikerült neki Botoșani-ban, azt itt is meg fogja tudni ismételni. Sokat tud tenni nálunk, mert jóval nagyobb tapasztalattal rendelkezik, mint mi” – fejtette ki Diószegi László, a Sepsi OSK tulajdonosa.

„Örülök annak, hogy sikerült meggyőzni arról, hogy mellénk szegődjön. Annak idején ő volt az, aki meggyőzött engem is, hogy Botoșani-ba igazoljak. Egy rendkívüli és gazdag tapasztalattal rendelkező ember érkezett közénk, aki nélkül az FC Botoșani soha nem érhette volna el azokat a sikereket, amelyben részük volt. Annak is örülök, hogy az árnyékában dolgozhatok majd, hiszen bőven lesz, amit tanulnom tőle. Régóta próbálom magunk közé csábítani, ezért nagy öröm számomra, hogy most már családtagként köszönthetem” – fogalmazott Hadnagy Attila.

Az 1. Liga rangsorának jelenleg nyolcadik helyén álló Sepsi OSK legközelebb szombaton 18.30-kor Ploiești-en lép pályára a Chindia Târgoviște vendégeként.