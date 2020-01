Célegyenesben az Erste Liga alapszakasza

Bónuszpontokért harcol szombaton a GYHK és az Újpest • Fotó: Veres Nándor

A szurkolók remélik, most jöhet el az, ami még sosem sikerült: legyőzni a Ferencvárost. A két csapat rendre szoros csatákat vívott az eddigi mérkőzéseken, de az FTC-Telekom végül mindig behúzta a pontokat. Ideje lenne, hogy ez megforduljon.

Egy héten belül másodszor is megmérkőzik a GYHK a Fradival és az Újpesttel, és az előjelek azt mutatják, hogy óriási összecsapás várható mind pénteken, mind szombaton Gyergyószentmiklóson. A piros-fehérek hétfőn nagyon közel álltak a pontszerzéshez Pesterzsébeten, de nem sikerült kapuba találniuk.

Igaz, az eredmények alakulhatnak úgy is, hogy egy esetleges vereség ellenére is lehet a GYHK hatodik helyezett. Ehhez az kellene, hogy az UTE ne szerezzen pontot pénteken Brassóban, a Gyergyói HK pedig legyőzze a Ferencvárost, és jövő kedden az alapszakasz zárómeccsén a Debrecen ellen is nyerjen.

Így pontegyenlőség alakulna ki az UTE és a GYHK között, az egymással szemben elért eredmények pedig a gyergyóiaknak kedveznek. A piros-fehérek mindemellett szeretnék megőrizni hazai veretlenségüket a lilákkal szemben.

A Csíkszeredai Sportklub akár lazíthat is a két hétvégi magyarországi meccsén. A kék-fehérek a további mérkőzések eredményétől függetlenül biztosan az élen végeznek az alapszakaszban. Pénteki ellenfelük, a Dunaújvárosi Acélbikák azonban még fennebb léphet a tabellán a mostani 5. helyről.

Szombaton pedig a másik Fejér megyei csapat, a Fehérvári Titánok fogadja Beczééket. Ők jelenleg a 8. helyen állnak, és előrébb nem juthatnak, ellenben akár lejjebb is csúszhatnak, a Hokiklub Budapest szorosan a nyomukban van.

Kicsit sem lényegtelen, hogy ki hányadik helyről jut a középszakaszba: az eddig szerzett pontokat nem viszik tovább, az alapszakaszbeli sorrend alapján kapnak bónuszpontokat a részvevők.

Jégkorong, Erste Liga, hétvégi program

pénteken:

18.30-tól Gyergyói Hoki Klub–FTC Telekom, Brassói Corona–UTE, 19 órától Dunaújvárosi Acélbikák–Csíkszeredai Sportklub, DEAC–Hokiklub Budapest, 19.30-tól Fehérvári Titánok–Schiller-Vasas;

szombaton:

18.30-tól Gyergyói Hoki Klub–UTE, Fehérvári Titánok–Csíkszeredai Sportklub, Brassói Corona–FTC-Telekom.

Erste Liga, 2019–2020-as idény