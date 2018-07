Büntetőpárbaj után jutott tovább Oroszország

Az oroszok inkább a védekezésre koncentráltak, a spanyolok pedig nem tudták megtörni a házigazdákat • Fotó: Agerpres/AP/Matthias Schrader

Viszonylag jól indult a találkozó, már a 12. percben megszületett az első gól. A spanyolok szereztek vezetést: egy jobboldali beadásnál Sergio Ramos és Szergej Ignasevics küzdött a labdáért, de az orosz nem figyelt, a játékszer a vádliján landolt, ahonnan a hálóba pattant.

Szünet előtt egyenlített a házigazda. Szögletet rúghattak az oroszok, Dzjuba emelkedett a magasba, kapura próbált fejelni, de Piqué kézzel blokkolta, és videóbírózás után a játékvezető tizenegyest ítélt. Dzjuba magabiztosan értékesítette (1–1).

HIRDETÉS

Egész meccs alatt magabiztosan irányítottak a spanyolok, de sok helyzetet nem tudtak kidolgozni. Az ibériaiaknál összesen 1139 passzt jegyeztek, míg az oroszoknál 285-öt.

A rendes játékidőben nem lett több gól, jöhetett a hosszabbítás.

Néhány helyzete volt a spanyoloknak, amiket nem tudtak kihasználni, és tizenegyesekkel döntöttek.

A harmadik sorozatnál Koké hibázott a spanyoloktól, Akinfejev nagyot védett, majd az utolsó párnál Aspas lövését is kivédte az orosz kapus, ezzel továbbjutottak az oroszok.

Mindeddig még egyetlen vébén sem fordult elő, hogy a címvédő, az Európa-bajnok és a házigazda se kerüljön be a legjobb nyolc közé. Ez most sem következett be, ugyanis bár a címvédő németek és az Európa-bajnok portugálok búcsúztak, a házigazda oroszok továbbjutottak.

Eddig túl sok öröme nem volt a spanyol csapatoknak a házigazdák ellen, egyszer sem tudtak nyerni, és ez az átok a vasárnap esti meccsen sem szakadt meg.

Labdarúgás, világbajnokság, Oroszország, nyolcaddöntő:

Spanyolország–Oroszország 1–1 – tizenegyesek után 4–5 (1–1, 1–1, 1–1)

Moszkva, Luzsnyiki Stadion, 78 011 néző. Vezette: Björn Kuipers (holland)

gólszerző: Ignasevics (12. – öngól), Dzjuba (41. – 11-esből)

sárga lap: Piqué (40.), ill. Kutyepov (54.), Zobnyin (71.)

Spanyolország: De Gea – Nacho (Carvajal, 70.), Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba – Koke, Busquets – David Silva (Iniesta, 67.), Isco, Asensio (Rodrigo, 104.) – Diego Costa (Aspas, 80.). Szövetségi kapitány: Fernando Hierro.

Oroszország: Akinfejev – Mário Fernandes, Kutyepov, Ignasevics, Kudrjasov, Zsirkov (Granat, a szünetben) – Szamedov (Cserisev, 61.), Kuzjajev (Jerohin, 97.), Golovin, Zobnyin – Dzjuba (Szmolov, 65.). Szövetségi kapitány: Sztanyiszlav Csercseszov.

Nyolcaddöntő:

Franciaország–Argentína 4–3

Uruguay–Portugália 2–1

Július 1., vasárnap:

Spanyolország–Oroszország 1–1 – tizenegyesek után 4–5

Horvátország–Dánia, Nyizsnyij Novgorod, 21 óra

Július 2., hétfő:

Brazília–Mexikó, Szamara, 17 óra

Belgium–Japán, Rosztov, 21 óra

Július 3., kedd.:

Svédország–Svájc, Szentpétervár, 17 óra

Kolumbia–Anglia, Moszkva (Szpartak Stadion), 21 óra