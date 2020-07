Büntetőgóllal nyert Bilbaóban a Real, már hét pont az előnye

Idénybeli tizenkettedik találatát szerezte a Real Madrid csapatkapitánya, Sergio Ramos • Fotó: Facebook/FC Real Madrid

Az 34. fordulóban rendezett mérkőzés első félidejében kevés igazán nagy helyzetet láthattak a tévénézők, főleg a mezőnyben zajlott a játék, a lehetőségek pedig rendre kimaradtak.

A második játékrészben is egyenlő félként küzdött egymással a két csapat, a hajrában pedig büntetőhöz jutott a Real, a játékvezető a videobírót használva ítélte szabálytalannak Dani Garcia megmozdulását Marcelóval szemben.

A tizenegyest Sergior Ramos értékesítette, ez volt idénybeli 12. találata.

A Bilbao nem tudott újítani, a Real védelme simán hatástalanította próbálkozásaikat.

Sorozatban harmadszor győzött 1–0-ra a Real Madrid (az újraindulás óta pedig zsinórban hetedszer), az újabb sikerrel feladta a leckét a jó formában lévő Villarreal otthonába látogató Barcelonának, a mérkőzés este 11 órakor kezdődik.

La Liga, 34. forduló

Athletic Bilbao–Real Madrid 0–1 (0–0),

gólszerző: S. Ramos (73. – 11-esből).

Korábbi eredmények

Atlético Madrid–Mallorca 3–0 (2–0),

gólszerzők: Morata (29. – 11-esből, 45+4.), Koke (79.)

Celta Vigo–Real Betis 1–1 (1–0),

gólszerzők: Nolito (22.), illetve Feddal (79.)

Real Valladolid–Deportivo Alavés 1–0 (0–0)

gólszerző: Fernández (88.)

Granada–Valencia 2–2 (0–0)

gólszerzők: Fernández (61. – 11-esből), Fede Vico (86.), illetve Manu Vallejo (63.), G. Guedes (68.)

18.00 RCD Espanyol–CD Leganés (Digi Sport 4, Telekom Sport 2. Look Sport 2)

20.30 CA Osasuna–Getafe CF (Digi Sport 4, Telekom Sport 3, Look Sport 2)

23.00 Villarreal CF–FC Barcelona (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)

Hétfő

20.30 Levante UD–Real Sociedad

23.00 Sevilla FC–SD Eibar