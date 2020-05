Bundesliga: hozta a kötelezőt az újonchoz látogató Bayern

Elégedett lehet a bajorok vezetőedzője • Fotó: FC Bayern München/Twitter

A Schalket könnyedén leiskolázó Borussia Dortmund szombaton egy pontra közelítette meg a listavezető Bayernt, amely vasárnap a fővárosban, az Union Berlin stadionjában lépett pályára. Ahogy az várható volt, az összecsapást a bajor élcsapat uralta, ám Hansi Flick tanítványai nehezen tudták gólra váltani mezőnyfölényüket.

HIRDETÉS

A 18. percben Thomas Müller a kapuba juttatta ugyan a labdát egy szögletrúgás után, a videobíró azonban közbeszólt, vitatható lesállás miatt maradt 0–0 az eredményjelzőn. Pár perccel a félidő előtt a Dortmundból ismert Szubotics a labda helyett Goretzkát rúgta fel a hazaiak tizenhatosában, a jogosan befújt büntetőből Lewandowski szerezte meg a vezetést a münchenieknek.

A lengyel csatárnak jól jött a koronavírus-járvány okozta hosszú leállás,

hiszen így fel tudott épülni sérüléséből, s immár 26 gólnál jár a mostani Bundesliga-szezonban – ezzel magabiztosan vezeti a góllövőlistát.

A második félidőben is a címvédő birtokolta lényegesen többet a labdát, illetve alakított ki több ígéretes helyzetet is. Végül Benjamin Pavard biztosította be a három pontot, a 2018-ban világbajnok francia hátvéd Kimmich szögletét fejelte a kapuba a 80. percben. A Bayern a várakozásoknak megfelelően bedarálta az újoncot és visszaállította négypontos előnyét a tabellán legfőbb üldözőjével szemben.

Szalaiék kétgólos hátrányból jöttek vissza

A vasárnapi játéknap korábbi mérkőzésén Szalai Ádám csapata, az FSV Mainz kétgólos hátrányban állt az FC Köln pályáján, a 05-ösök viszont egyenlíteni tudtak. A magyar válogatott csatár csereként, 2–1-es állásnál lépett pályára a 69. percben. A Mainz négy egységgel előzi meg az osztályozót jelentő 16. pozíciót elfoglaló Düsseldorfot.

Bundesliga, 26. forduló

Május 17., vasárnap

Union Berlin–Bayern München 0–2 (0–1)

Gólszerző: Lewandowski (40., büntetőből), Pavard (80.)



FC Köln–FSV Mainz 2–2 (1–0)

Gólszerzők: Uth (6., büntetőből), Kainz (53.), ill. Awoniyi (61.), Malong (72.)

Szombati eredmények: Borussia Dortmund–Schalke 04 4–0; RB Leipzig–SC Freiburg 1–1; TSG 1899 Hoffenheim–Hertha BSC 0–3; Fortuna Düsseldorf–SC Paderborn 0–0; FC Augsburg–VfL Wolfsburg 1–2; Eintracht Frankfurt–Borussia Mönchengladbach 1–3.

Hétfőn, 21.30-tól: Werder Bremen–Bayer Leverkusen