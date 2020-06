Bundesliga: a Bayern végleg bebiztosíthatja a bajnoki címet

A müncheniek a Frankfurtot kiejtve jutottak be a kupadöntőbe • Fotó: dfb.de

Négy fordulóval az élvonalbeli német labdarúgó-bajnokság vége előtt az első helyezett Bayern München előnye változatlanul hét pont a második Borussia Dortmunddal szemben. A matematika tudománya szerint az FCB így akár már a hétvégén bebiztosíthatja a bajnoki címet, ha az eredmények számára kedvezően alakulnak.

Hansi Flicknek, a müncheniek vezetőedzőjének elsősorban Lewandowski és Müller pótlását kell megoldania a Gladbach elleni szombat esti rangadón. Mindkét kulcsjátékos sárga lapos elitlását tölti, a vendégeknél hasonló okból nem játszhat Alessane Plea, aki piros lapot kapott a Freiburg elleni 1–0-s vereség alkalmával.

Marco Reus, a Borussia Dortmund sérülékeny topjátékosa a héten már együtt edzett társaival, de a Düsseldorf ellen még kérdéses a játéka.

A csapatkapitánnyal vagy nélküle, a sárga-feketéknek kisebbfajta csodára lenne szükségük, hogy a bajnokság hajrájában megelőzzék nagy riválisukat. A Dortmund ezüstérme, s az ezzel járó Bajnokok Ligája-főtábla ugyanakkor biztosnak tűnik, míg a maradék két BL-helyért az RB Leizpig a Gladbach-kal és a Leverkusennel csatázik.

Ami az alsóházat illeti, a Paderborn nagy valószínűséggel kiesik, a Werder Bremen is mély gödörben van, de az osztályozóhelyen álló Düsseldorf mellett a Mainzot, az Union Berlint és Augsburgot is fenyegeti a kiesés.

Leverkusen–Bayern kupadöntő lesz

Hét közben lejátszották a labdarúgó Német Kupa elődöntőjének mérkőzéseit. A Bayer Leverkusen véget vetett a negyedosztályú FC Saarbrücken tündérmeséjének, a gyógyszergyáriak 3–0-ra nyertek kedden Völklingen városában. Másnap a címvédő Bayern München 2–1-re győzte le az Eintrach Frankfurtot az Allianz Arénában. A kupadöntőt július 4-én rendezik a berlini Olimpiai Stadionban.

Bundesliga, 31. forduló

Június 12., péntek

21.30 TSG Hoffenheim–RB Leipzig (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport 2)

Június 13., szombat

16.30 VfL Wolfsburg–SC Freiburg (Digi Sport 3, Telekom Sport 2)

16.30 Fortuna Düsseldorf–Borussia Dortmund (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Plus)

16.30 Hertha Berlin–Eintracht Frankfurt (Telekom Sport 3, Look Sport 3)

16.30 FC Köln–Union Berlin

16.30 SC Paderborn–Werder Bremen

19.30 Bayern München–Borussia Mönchengladbach (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)

Június 14., vasárnap

16.30 FSV Mainz–FC Augsburg (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Plus)

19.00 Schalke 04–Bayer Leverkusen (Digi Sport 4, Telekom Sport 3, Look Sport 2)



A bajnokság állása:

1. Bayern 70 pont

2. Dortmund 63

3. Leipzig 59

4. Gladbach 56

5. Leverkusen 56

6. Wolfsburg 45

7. Hoffenheim 43

8. Freiburg 41

9. Hertha 38

10. Schalke 38

11. Frankfurt 35

12. Köln 35

13. Augsburg 32

14. Union 32

15. Mainz 31

16. Düsseldorf 28

17. Werder 25

18. Paderborn 20