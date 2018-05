Bronzcsata a címvédővel

Újból összecsap az FK és az Autobergamo. Legutóbbi találkozójukon a dévaiak 7–1-re nyertek Udvarhelyen. Archív • Fotó: Barabás Ákos

A két csapat vezetősége korábban megegyezett abban, hogy egy mérkőzésen dől el a harmadik hely sorsa, a dévaiak pedig lemondtak a pályaválasztói jogukról, a dobogóról viszont nem.

Ezt támasztja alá az Autobergamo edzője, Cosmin Gherman az Frf.ronak adott nyilatkozata is. „Jól előkészítettük a mérkőzést, győzni megyünk Székelyudvarhelyre.

Ha nyerünk is, nem fog igazán megvigasztalni minket, mivel elbuktuk a döntőt.

Izgalmas játékra számítok, melyen két olyan együttes csap össze, amely igazi futsalt játszik” – mondta Gherman.

Az FK Székelyudvarhely edzője, Jakab Zoltán is hasonló véleményen volt. „Két csalódott csapat csatája lesz. A dévai szerintem még sértődött is, hiszen idén bennük több volt. Azt mi is sajnálhatjuk, hogy volt nekünk egy ilyen lehetőségünk, de nem tudtunk élni vele.

A tavaszi meccsek alapján nem igazán érdemeltük meg a döntőt.

Remélem, hogy az utolsó találkozónkon megtelik a sportcsarnok, és a szurkolóink segítségével győztes bronzmeccsel búcsúztatjuk ezt a szezont” – mondta Jakab.

Az FK keretéből ketten hiányoznak: Biró Attila és Miklós Tamás is sérülés miatt nincs bevethető állapotban.

Több mint négy évre visszamenőleg kell fellapozni a történelemkönyvet ahhoz, hogy Déva elleni FK-győzelmet találjunk, 2014. április elsején Szőcsék 6–5-re nyertek a Hunyad megyei városban. Az azóta lejátszott tíz bajnoki mérkőzés masszív Autobergamo-uralmat hozott, az FK kétszer ért el döntetlent (egyszer idegenben, egyszer pedig hazai pályán), a többi találkozón rendre vereséget szenvedett.