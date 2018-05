Brit bajnokságot nyertek a székely asztaliteniszezők

Kádár Tibor (jobbról az első) és György Szilárd (mellette) az Urban TTC csapatában • Fotó: Kristina Urban • Forrás: Facebook

A György Szilárd, Kádár Tibor, Satoshi Aida, Kosiba Dániel, Schaffer Dániel és Alim Hirji alkotta londoni csapat tavaly jutott fel a legfelső osztályba, első célkitűzésük pedig a bennmaradás volt.

Ennek ellenére nagyszerűen szerepeltek, és az őszi mérkőzések után az első helyen álltak, amit az utolsó fordulóig sikeresen meg is tartottak. A vasárnap rendezett, mindent eldöntő mérkőzés előtt az Urban TTC-t egyetlen ponttal előzte meg az Ormesby csapata.

György Szilárdéknak tehát vasárnap mindenképpen győzniük kellett ahhoz, hogy a sikerért járó két ponttal megszerezzék a bajnoki címet. A japán Satoshit és az indiai származású Hirjit kivéve kizárólag magyarok alkotta csapat remekül kezdett.

György és Kosiba győzelme után Schaffer és Satoshi is behúzta mérkőzését. György folytatta nagyszerű játékát, és megszerezte a végső győzelmet jelentő ötödik sikert is, ezzel pedig az Urban TTC elhódította történelme első brit bajnoki címét.

A végeredmény 6–2 lett a londoniak javára, az utolsó három meccset már csak kötelességként kellett lejátszaniuk a pezsgőbontás előtt.

„Nagyon kemény bajnokság volt, idén nagyon megerősödött a mezőny, szerintem színvonalasabb és erősebb volt, mint a román vagy az olasz. Jelenleg öt-hat olyan csapat van a bajnokságban, amelynek játékosai világszinten a legjobb kétszázban vannak, közülük többen rendszeres részvevői a világbajnokságoknak is.

Kimagasló eredményt értünk el, hiszen eleinte a bennmaradás volt a célunk. De jól ment a csapat, egy meccset sem veszítettünk el, egyetlen döntetlenünk volt.

Nagyon élveztem, hiszen erős ellenfelekkel kellett játszanom, és meg is vertem őket” – nyilatkozta megkeresésünkre György Szilárd, aki román és olasz bajnoki címe, illetve magyar bajnoki bronzérme mellett most a brit elsőséget is gyűjteményében tudhatja. Ez a teljesítmény joggal nevezhető egyedinek az udvarhelyi sportéletben.