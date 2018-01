Bridzs: visszatekintés 2017-re (x)

Vidámi István és Magyari Zoltán

1. Budapest 40. Nemzetközi Bridzs Versenye (február) Csapatverseny döntőjében Hollandia ifi csapata 33-6-ra legyőzte a Galim Zöld (Gál Péter – Gellér János – Kuttner György – Czimer Csaba) csapatát, a párosversenyen 58 pár vett részt, az alábbi eredmények születtek: 1. Winkler Gábor – Lakatos Péter 61,73%; 2. Szabó Csaba – Marjai Péter 59,89%; 3. Adam Walczynski – Jacek Sikora (Lengyelország) 59,78%; 4. Amir Ezion – Ami Zamir (Izrael) 59,34%; a csíkszeredai Magyari Zoltán – Vidámi István páros 53,06%-kal a 17. helyen végzett. 2. Bridzs Nyílt Európa Bajnokság, június, Montecatini Terme (Olaszország) Romániából több mint 40 játékos vett részt, ám egy számban sem sikerült kiemelkedő eredményt elérni. Íme, néhány jobb eredmény: M. Ionita (RO) – Jovanka Smederevac (FRA) 23. lett a vegyespárosban, M. Stegaroiu – M. Ioniţa 23., illetve G. Mihai – R. Mihai 29. lett a nyílt párosban, Magyari Zoltán – Vidámi István 39. helyen végeztek (123 induló pár közül) az Anna Maria Torlontano emlékversenyen. 3. Junior Európa csapatbajnokság, Szlovákia A tavalyi év során a legtehetségesebb csíkszeredai junior játékos Ördög Ákos, számos alkalommal is meghívást nyert a román junior válogatottba, több nemzetközi versenyen is képviselte Romániát. A somorjai versenyélményeiről így nyilatkozott: „A 26. Ifjúsági Európa-bajnokság 2017.07.08. és 15. között volt Somorján, Szlovákiában. U26 korosztályban játszottunk. A csapatban hatan Rainer Retzler Anca Toma, Alfred Silbergberg, Diana Grigore, Ördög Ákos, Andrei Dăian voltunk. Hatalmas élmény volt, játszhattam olyan profik ellen is, akik már ismertek a bridzsvilágban. A legjobb mégis az volt, amikor a csapat élén, északként játszottam a Bridge Base Online élő közvetítésében. 4. Székesfehérváron novemberben regionális bridzsversenyt rendeztek. 32 pár vett részt a versenyen, köztük meghívásos alapon néhány erdélyi pár is részt vett. Kiváló játékkal, mindkét fordulóban egyenletes teljesítményt nyújtva a csíkszeredai Ördög Róbert-Szász Hunor páros az első helyen végzett. (65.46%). 5. Budapest Maraton Bridzsverseny December másodikán Budapesten bridzsmaratont rendeztek. Egyetlen nap alatt 2x42 leosztást kell lejátszani, ami körülbelül kétszer 5 és fél óra játék, a két forduló között fél órás szünettel. Egy ilyen versenyen a tudás mellett az állóképesség is nagyon fontos. 29 pár nevezett be, köztük több válogatott játékos is, mint például: Gál Péter, Honyek András, Szentandrási Gergely, Harangozó László, Szi­lágyi László, Gulyás Dániel, Szabó Csaba, Vikor Dániel, Honti László. Eredmények: 1. Gál Péter – Gellér János 57,39%, 2. Honyek András – Szentandrási Gergely 56,35% 3. Bárzcy Péter – Szőts Gábor 54,24%. A különdíjat a csikszeredai Magyari Zoltán – Vidámi István páros nyerte el, akik a 10. helyen végeztek 51,95%-kal. II. Országos Bajnokságok 1. Buttler Párosbajnokság, Bukarest, 2017. február Országos bajnok: 1. F. Dobrin – I. Bacalu 282, 2. V. Stănescu – G. Neamţu 272, 3. M. Briciu – O. Ghigheci 270. A csíkszeredai Magyari Zoltán – Vidámi István párosnak egy hajszálon múlt a döntőbe jutás, 30. helyen végeztek az elődöntőben. 2. Országos Párosbajnokság, Bukarest, 2017. április Április 29-30-án zajlott, a fővárosi Locomotiva Bridzsklub termében az Országos Páros Bridzs Baknokság döntője. A selejtezőből 25 pár jutott a döntőbe, hozzájuk csatlakozott a 2016-os bajnokság első 3 helyezettje. Eredmények: 1.L. Ciuhu – M. Moraru (Bukarest – Brassó); 2. B. Marina – I. Coldea (Bukarest) 3. M. Balint – D. Lesan (Bukarest). A csíkszeredai Magyari Zoltán – Vidámi István páros a 10. helyről indulva, az első nap a 6. helyen végzett, majd vasárnap egy kissé visszaesve kilencedikek lettek.

Röviden összefoglalva, az országos román csapatbajnokságok lebonyolítási formátuma a következő: mint minden más sportban, itt is több, bridzs esetében A, B és C osztályban zajlanak a küzdelmek. Az országban van 4 C osztály, 2 B osztály 12 -12 csapattal, illetve 1 A osztály 16 csapattal. A B osztályokból évente 2-2 csapat jut fel az A-ba, illetve 4-4 csapat esik vissza a C-be. Az A osztályban 16 csapat részvételével van egy őszi forduló, majd egy tavaszi visszavágó, utána pedig egy szuperdöntő, ahol az első 4 csapat részvételével döntenek a bajnoki cím sorsáról. 2017 őszén Csíkszereda adott otthont az egyik C osztály küzdelmeinek, ahol a résztvevők mesterpontjainak köszönhetően 2 csapat is feljutott a B osztályba: 1. Bridge Over Nations (Vidami I. – Magyari Z., C Darie-S. Darie) 2. Csíkszeredai Bridzs Klub (Ördög R.–Ördög Á. Szász H. – Vigh M). Október közepén Brassó adott otthont a B osztály küzdelmeinek, ahol a feljutott csapataink szereplése felemásra sikerült. A Bridge Over Nations csapata végig a 3-4. helyen küzdött a feljutást jelentő első 2 hely valamelyikének megszerzéséért, végül a 4. helyen végeztek. Feljutott: 1. Brassó 2 (Bontas – Gavriliu – Bujenita – Spiridonescu –Mihalcica) 149,47, 2. Kolozsvár 1 (Moraru – Donciu – Moraru – Neve – Moldovan) 144,03, 3. Konstanca (Bacalu – Dobrin –Mindruta – Copadineanu) 142,79, 4. Csíkszereda (Vidami – Darie - Darie – Magyari) 135,91. A csíkszeredai Bridzs Klub csapatának (Ördög R. – Ördög Á., Szász H. – Kovács Gy, Daday H. – Gombos Cs.) nem sikerült bennmaradást jelentő helyen végeznie.A 2016/2017-es idény szuperdöntőjét áprilisban rendezték, íme a dobogó: 1.L. Ciuhu – M. Moraru 54,85%, 2. B. Marina – I. Coldea 54,18%, 3. M. Bálint – D. Leșan 53,40%.Ötödik helyen végzett a csíkszeredai ífjusági Ördög Ákos – Szász Hunor páros a Nagyszebeni Ifjúsági OB-n. Először szerepeltek országos versenyen a Márton Áron Főgimnázium diákjai, Bartalis Dorottya és Márton Vazul, U22-es kategóriában a 3. helyet érték el, összesítésben 8. helyen végeztek.1. I. Epure – C. I. Dima 67,86%, 2. I. Orosan – A. Daian 57,60%, 3. R. Retzler – D. Grigore 56,10%, 4. Ördög Ákos – Szász Hunor 54.75%, 8. Bartalis Dorottya – Márton Vazul 41.29%Továbbá minden nagyobb város, illetve bridzsklub rendez évente 1-2 versenyt, melynek eredményei nem döntenek a bajnoki címek sorsáról, de meghatározóak mesterpontok szerzésénél, illetve az országos ranglistánál elért helyezésnél. A sakkhoz hasonlóan, a bridzsben is van mesterpont-számolási lista, ez a szövetség weboldalán megtalálható, mind az éves, mind az örökmester-pontlista. Íme, versenyzőinkVidámi István (66), Magyari Zoltán (98), Ördög Róbert (168), György Béla Zsolt (171), Daday Hunor (184), Somay Péter (186), Demeter Attila (188), Kristó Róbert (193), Pataky Imre (209), Ördög Ákos (218).Trofeul Ceahlăul – Karácsonykő: 1.Kristó Róbert – B. Nutescu 382, 2. A.S. Dutu – F. Andrei 382, 3. D. Gheorghe – D. Dobrota 368Cupa Bacăului – Bákó: 1. Kristó Róbert – B. Nutescu 463, 2. A. Filimon – S. Iancu 434, 3.C. Livia Iancu – A. Mugioiu 426Memorialul Teodorescu –Suceava: 1.A. Filimon - C.Marcus 60,10%, 2. Magyari Zoltán –Vidámi István 57,31%, 3. B. Ionescu – O. Roșu 57,28%Cupa Politechnica – Kolozsvár: 1. Vidámi István – Magyari Zoltán 57,25%, 2. P.Mircea – P.Adrian 53,06%, 3. C. Adrian – Campian D. 51,61%32nd Mamaia International Bridge Festival, csapatverseny, B divízió: 1. Bridge Over Nations (Vidámi – Magyari – Darie –Darie) 131,51Cupa Harghita (Hargita kupa) - Csíkszereda B divízió : 1. Vígh Menyhárt–Varga Péter 58,49%A Csíkszeredai Bridzs Klub által szervezettegyre nagyobb népszerűségnek örvend, az idén 35 páros vett részt. Bolgár páros is részt vett a versenyen, továbbá neves bukaresti és vidéki versenyzők is rendszeresen ellátogatnak erre a versenyre. Vidéki versenyeken megjelent párosok szemszögéből vizsgálva, a csíkszeredai verseny a Mamaia-i, gyulafehérvári, brassói, krajovai versenyek után következik, és megelőz számos más várost, mint például Kolozsvár, Temesvár, Ploieșt, Bákó. Ez nemcsak a résztvevők számára, hanem a verseny feltételeire, színvonalára is igaz.Egyik legnagyobb vidéki verseny, 82 páros vett részt, többek között négy csíkszeredai pár is részt vett, közülük a legjobb eredményt a Magyari-Vidámi páros érte el, az előkelő 6. helyen végeztek 57,80%-al.Minden kedden a csíki bridzsezők versenyt szerveznek Az alábbiakban található az 52 verseny összesített eredménye, zárójelben a részvételek száma. 2017 év győztese György Béla lett mind az abszolút összesítésben, mind az egy versenyen elért átlagos pontszám alapján. Az év első felében a rangsort Ördög Ákos vezette, majd az év második felében nagyon sokáig Szondy Zoltán. Az utolsó fordulóig kérdéses volt a végső győztes kiléte, György Béla győzelmét az utolsó fordulóban Gáspár Balázs társaságában elért első helyével biztosította be.1. György Béla Zsolt 3749 (47), 2. Szondy Zoltán 3583 (47), 3.Ördög Róbert 3278 (49), 4.Demeter Attila 3141 (40), 5. Daday Hunor 3111 (48), 6. Pataki Imre 3099 (44), 7. Ördög Ákos 2889 (39), 8. Szász Hunor 2164 (48), 9. Somay Péter 2054 (30), 10. Magyari Zoltán 1862 (24),1.György Béla Zsolt 79.77, 2. Demeter Attila 78.53, 3. Magyari Zoltán 77.58Még gyerekcipőben jár a Hobby Bridzsklub, viszont októbertől kéthetente voltak folgalkozások a Márton Áron Főgimnáziumban, az idén még szeretnénk toborozni újabb érdeklődőket. A Bridge Over Nations Sportegyesület utóbbi években lefolytatott ingyenes bridzskurzusainak számos érdeklődője rendszeresen jár a Márton Áron Főgimnáziumba tartott foglalkozásokra. A szervezők a klubtevékenység mellett igény szerinti oktatási és konzultációs szolgáltatásokkal állnak az érdeklődők rendelkezésére.

Biró Zoltán, A Bridge Over Nations Sportegyesület elnöke

