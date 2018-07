Botlása után javítana a Sepsi OSK

Törleszteni szeretnének a háromszékiek. A múlt szezonban vendégként és hazaiként is vereséget szenvedtek az oltyánoktól. Archív • Fotó: Sánta Imre

A piros-fehérek feledtetni szeretnék szurkolóikkal az első forduló kudarcát, amikor az újonc FC Hermannstadt vendégeként szenvedtek egygólos vereséget. A rosszul sikerült rajt ellenére a háromszékiek felkészültek a hazai élvonal mezőnyének egyik legjobb csapata elleni összecsapásra.

Erről Eugen Neagoe, a Sepsi OSK vezetőedzője beszélt, aki azt is elmondta, hogy a nagyszebeniek elleni vereség már a múlté, most inkább az a lényeges szempont, hogy vasárnap miként lépnek majd pályára a tanítványai. A szakember szerint nagyon jó labdarúgókból állt össze a játékoskeret, és rövid időn belül a tavalyinál is jobb csapat fog formálódni.

Vereséggel indított a Sepsi OSK Lejátszotta a román labdarúgó 1. Liga 2018–2019-es szezonjának első mérkőzését a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK. A háromszékiek pont nélkül térhettek haza az újonc Nagyszebeni Hermannstadt ideiglenes otthonából. Lejátszotta a román labdarúgó 1. Liga 2018–2019-es szezonjának első mérkőzését a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK. A háromszékiek pont nélkül térhettek haza az újonc Nagyszebeni Hermannstadt ideiglenes otthonából.

„Nagyon fontos mérkőzés előtt állunk, nemcsak azért, mert a bajnokság egyik legerősebb csapatával játsszunk, hanem azért is, mert ez lesz az idei első meccsünk saját szurkolóink előtt.

Az edzéseken azt láttam, hogy a fiúk mentálisan és fizikailag is fel vannak készülve arra, hogy itthon tartsuk a három pontot.

A Craiova ugyan elveszítette két meghatározó játékosát, de még így is kiváló játékerőt képviselő csapat képét mutatja, hiszen a helyükre érkezettek hamar be tudtak illeszkedni. Mi minden esetre igyekszünk majd támadó szellemben fellépni. Bízok a játékosaimban, és biztos vagyok benne, hogy vasárnap jó meccset fogunk játszani. Arról is meg vagyok győződve, hogy a lelátók megtelnek, és ahogy eddig is, számíthatunk a közönség buzdítására. Mi igyekszünk ezt majd győzelemmel meghálálni” – fogalmazott a Sepsi OSK edzője.

HIRDETÉS

Nagy reményekkel érkezett Sepsiszentgyörgyre a szatmárnémeti születésű Rus Adrián, aki az előző szezonban a magyar NB I-ben szereplő Balmazújváros csapatát erősítette. A magyar állampolgársággal is rendelkező középhátvéd szerint jó döntést hozott, amikor a piros-fehéreket választotta.

A családdal közösen hoztam meg a döntést, és örülök, hogy ide jöttem, mert itt családias hangulatot és egységes csapatot találtam. Szeretnék itt minél többet játszani, és céljaim között szerepel az is, hogy akár a nemzeti válogatottban is bemutatkozhassak.

– nyilatkozta az OSK fiatal védője.