Böjte atya is ellátogatott a bokszedzésre

Nagy lelkesedéssel, csillogó szemekkel próbálgatták a bokszkesztyűket a gyermekek • Fotó: Gergely Imre

Hétfőn délután igencsak zsúfolt volt az isklás sportklub tornaterme. A gyergyószentmiklósi sportolók mellett a budapesti Madárfészek Akadémia bokszolói is itt tartottak edzést, de rajtuk kívül mintegy harminc olyan fiú és lány is bokszkesztyűt húzott, akik most találkoztak először a sportággal. Ők Böjte Csaba atya „gyermekei”, akik mostantól szintén elindulnak a sportág útján.

Letették az alapköveket

Szinte napra pontosan egy éve, 2017 januárjában jelentették be, hogy gyergyószentmiklósi központtal székelyföldi ökölvívó akadémiát alapítanak, amihez a Magyar Ökölvívó Szövetség és az Erdei Zsolt egyesülete, a Madárfészek adja a szakmai hátteret és támogatást.