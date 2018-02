A marosvásárhelyi kosárlabdázó sok játéklehetőséghez jutott a szezon során. Archív • Fotó: Haáz Vince

– Az itthoni szurkolók segítségével, a győzelmek az ők érdemük is. Ha teljes kerettel vagyunk, mind a tizenketten, akkor hazai pályán bármelyik ellenféllel fel tudjuk venni a küzdelmet, és majdnem mindegyik csapatot megverjük. Kis csapat vagyunk, de nagyon összetartunk. Még ha nem is vagyunk nagyon jó egyéni játékosok, csapatként meglepetéseket tudunk okozni.

– Több mérkőzésen nagyrészt vásárhelyi játékosok voltatok a pályán, idegenlégiósok nélkül. Hogy látod, sikerült helytállnotok?

– Nem tudtunk a legjobb szinten játszani, viszont tapasztalatot szereztünk, és személy szerint nagy lépést tettem előre. Egyből nagyobb szerephez jutottam, és megpróbáltam minél jobban teljesíteni ezeken a meccseken. Nagyon nehéz volt helytállni kizárólag helyi játékosokkal, mert az ellenfelek eleve esélyesebbek, és nagy pluszt jelentett számukra, hogy ők a legjobb felállásukban játszhattak.

– A szezon során nagyon sok játéklehetőséget kaptál. Amikor visszatértél, számítottál arra, hogy a csapat egyik meghatározó játékosa leszel?

– Az elején arra számítottam, hogy az U23-as szabályt ki tudom használni. Aztán az első öt meccs után azt akartam, hogy a csapat egyik alapembere legyek, és hogy fontos szerepet vállaljak a mérkőzéseken. Az elvárásaimat sikerült túllépnem, de még többet várok el magamtól, mert már elég sokat játszok, így még inkább segítenék a csapaton.

– Az edzők szerint a jelenlegi kerettel elérhető cél a rájátszásba jutás. Játékosként hogyan látod ezt?

– Elérhetőnek elérhető. Viszont minden attól függ, hogy mególdodnak-e a pénzügyi problémák és mindannyian egészségesek leszünk-e. Amennyiben valamilyen szinten nyugodtan tudunk készülni és anyagi biztonságban leszünk, tudjuk, hogy legalább a fizetésünk felét megkapjuk, esélyesek maradunk.

Reális cél bejutni a rájátszásba, ez fantasztikus és hatalmas teljesítmény lenne egy ilyan csapatnak.

Ha viszont nem maradunk teljes kerettel, és például három alapjátékos távozik, kritikus lenne a helyzetünk. Még annak az esélye is fennál, hogy akár kieshetünk. Sajnos nem volt szerencsénk nekünk, helyi fiataloknak, hogy éppen idén vannak ezek a nagy anyagi problémák, ráadásul sérülésekkel is küszködünk.

– Amennyiben a rájátszásba jutás marad a tét, mit gondolsz az ellenfelekről? A bajnokság második értékcsoportjában (7–12. helyezettek) meg lehet előzni Galacot vagy Craiovát?

– Eléggé kiegyensúlyozott a mezőny a bajnokság második felében, a csapatok majdnem ugyanazon a szinten vannak. Színvonalas és kiszámíthatatlan lett a szezon, mert mindenki mindenkit meg tud verni otthon vagy idegenben. Igazi küzdelem lesz a középszakaszban. Nekünk, játékosoknak és valószínű a szurkolóknak is élményt jelent majd, ha odajutunk a rájátszásba.

Sok szoros, izgalmakkal teli meccs következik, bármelyik csapatot meg lehet verni, főleg itthon.

A hazai pálya számunkra nagy pluszt jelent, valamint a szurkolók és az általuk keltett hangulat segítségével úgy érezzük, mintha egy játékossal többen lennénk. Nagyon bízunk az itthoni pályában, ez segít nekünk, hogy jobban játsszunk és nagyobb akarattal küzdjünk, illetve kevésbé fáradjunk el. Sokan közülünk, mellettem még Szabi és Alin (Sánta Szabolcs és Alin Borșa, szerk. megj.) 35 percet is tölt a pályán meccsenként, ami majdnem lehetetlen, de mégis mikor itthon vagyunk, „nem fogy el a benzin”.

– A vásárhelyi szurkolók minden alkalommal szinte frenetikusan buzdítják a csapatot. Mit üzensz nekik?

– Meg szeretném köszönni, hogy még most is mellettünk vannak, ilyen nehéz helyzetben is kijönnek a meccsre, és megtapsolnak, amikor nyerünk és akkor is, ha kikapunk. Ilyen az országban sehol nincsen, ahol ha csúfos vereséget is szenvedünk a „Szép volt fiúk!” mindig elhangzik. Ez nekünk nagyon sokat számít és motivál, hogy a következőkben még erőteljesebben készüljünk. Reméljük, hogy a végéig kitartanak mellettünk, és szépen be tudjuk fejezni a szezont.

A bajnokság állása:

1. Kolozsvár 31 pont (14 győzelem/3 vereség)

2. Nagyszeben 30 (12/4)

3. Nagyvárad 29 (12/5)

4. Steaua 29 (12/5)

5. Pitești 27 (10/7)

6. Temesvár 27 (11/5)

7. Galac 25 (8/9)

8. Craiova 24 (8/8)

9. Maros KK 23 (6/11)

10. Timba 21 (4/13)

11. Jászvásár 17 (2/13)

12. Dinamo 17 (0/17).