Biztató birkózóeredmények a Fások SK-nál

Székely Béla, Ambrus Sándor, Kovács Krisztián, Lajber Zoltán, Gergen Zoltán és Gergen Károly a resicabányai döntőn • Fotó: Facebook/Fások SK

Az eredeti tervek szerint a Fások SK öt birkózóval vett volna részt az országos döntőn, ám a felkészülést követően a csapat vezetősége úgy döntött, hogy Gronic Eduárdot és Lőrincz Botondot nem nevezi a versenyre. „Apróbb sérülések hátráltatták a felkészülésüket, így ez nem sikerült a legjobban, emiatt és fiatal korukra való tekintettel nem indítottuk kettőjüket. Részünkről felelőtlenség lett volna, hiszen rendes alapozás nélkül komoly sérüléseket lehet szerezni” – mondta Ambrus.

A Fások elnöke így is nagyon elégedett volt a döntőn elért eredménnyel, hiszen Kovács Krisztián a 79 kg-os, Gergen Zoltán pedig 92 kg-os súlycsoportban lett bronzérmes, Lajber Zoltán pedig a 86 kilósok között az előkelő ötödik helyen végzett.

„Nem sikerült aranyat szereznünk, de a két bronzérem és az ötödik hely így is nagyon jó eredménynek számít ebben a nagyon erős felnőtt mezőnyben. Mindhárman szenzációsan birkóztak, Kovács első, Gergen második felnőtt versenyén vett részt Resicabányán, míg Lajber hosszú kihagyás után tért vissza a birkózószőnyegre.

Teljesítményük annál is kiemelkedőbb, mivel kezdőknek számítanak a felnőttek között, komoly hírnevű birkózókat győztek le

– tette hozzá.

Az utóbbi időszakban megváltozott a felnőtt csapat kerete, több birkózó egyetemi tanulmányai miatt más csapathoz igazolt. „A székelyudvarhelyi és a korondi utánpótlásnevelő klubnak sikerült ismét meglepetést okozni, a sok keserű pillanat után jól jöttek ezek a boldog percek” – folytatta Ambrus.

Az elnök szerint a Fások SK célja továbbra is a hőn áhított aranyérem megszerzése a felnőtt csapatversenyben.

„Nem adtuk alább, továbbra is az első helyet akarjuk megszerezni a Szuperligában. A Marosvásárhelyi VSK-val közös csapatot fogunk indítani a szeptember 27-ére kiírt marosvásárhelyi döntőn, talán még két birkózóval erősíteni is tudunk. Öt csapat harcol majd az aranyéremért, nagyon nehéz lesz. Az elmúlt évben ukrán és orosz honosított birkózókkal telt fel a mezőny, több klub, mint a Steaua, Lugoj vagy Resicabánya is ezen a vonalon mozog. Ennek ellenére bizakodók vagyunk, megvan minden esélyünk az első helyre, amit okosan, taktikusan kell megszereznünk” – fogalmazott Ambrus Sándor.

A resicabányai egyéni döntőn szerepelt sportolókat Balázs Imre, Józsa Gábor, Bodrogi Csaba és László Szabolcs edzők készítették fel.