Bekapcsolták a gyergyói csarnok hűtőberendezését

Elkezdődött a játéktér fagyasztása a gyergyószentmiklósi műjégpályán, hiszen augusztus 1-jén már jégre lép a Gyergyói Hokiklub és az utánpótláscsapatok is. Az első mérkőzések augusztus 31-én lesznek, amikor a Gyilkos-tó Kupát rendezik. Addig azonban sok még a tennivaló.

Igyekeznek jó körülményeket biztosítani a jégkorongozóknak és nézőknek is • Fotó: Gergely Imre

Hetek óta zajlik a munka a gyergyói műjégpályán, javítják, szépítik a létesítményben. A Gyergyói Hokiklub csapatának Erste-ligás szereplése ugyanis nem csak azt jelenti, hogy a szurkolók a korábbiaknál jóval több mérkőzést, magasabb színvonalú játékot és jobb játékosokat láthatnak, hanem komoly elvárások elé állítja a létesítményt is.

Ami ugyanis „még elment” a hazai bajnokság viszonyai között, az már távolról sem lesz elég a nemzetközi sorozatban. Az öltözőkben, a lelátókon, lépcsőkön és szennyvízhálózaton is dolgoznak.

A csapatok számára javuló körülmények

A pályán már kívülről látszik a munkálatok eredménye. Sok-sok év után már nyugodtan várhatja a vendégcsapatokat a házigazda, nem kell majd amiatt szégyenkezni, hogy a vezetékből visszaömlik a szennyvíz, elárasztva az öltözőket és a felszerelést.

A padlóra, ahol korcsolyával szoktak közlekedni, új gumiszőnyeg kerül. Teljesen megújult a hazai öltöző, és most azon dolgoznak, hogy a vendégek öltözőjében a mellékhelyiségekben, zuhanyozókban is jó körülmények legyenek. A játékvezetők is jobb állapotú szobában öltözhetnek és tölthetik el a szüneteket.