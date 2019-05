Befejezi pályafutását Király Gábor

A magyar labdarúgó élvonalból búcsúzó Szombathelyi Haladás kapusa saját honlapján jelentette be, hogy leteszi a kesztyűt, visszavonul.

Király Gábor tavaly nyáron Székelyföldön kapusedzéseket tartott. Archív • Fotó: Barabás Ákos

Karrierje Szombathelyen indult, 1993-ban mutatkozott be a felnőtt csapatban. A Haladástól 1997-ben került Herthához. Berlinben 252 mérkőzésen állt a kapuban, többek között a Bajnokok Ligájában is. Hét év után igazolt Angliába, a Crystal Palace-hoz, később kölcsönben a West Hamben és az Aston Villában is, majd a másodosztályú Burnley-nél húzott le két évet 2007 és 2009 között. Innen visszatért Németországba, és 2014-ig az 1860 Münchent erősítette, ahonnan ismét Londonba, a Fulhamhez vezetett az útja.

2016-os hazatérése óta nevelőegyüttesében védett. A Haladásnál végül keserűre sikerült az utolsó éve. Király Gábor privát oldalán személyes hangvételű közleményben jelentette be visszavonulását.

26 éven keresztül 882 mérkőzésen reflektorfényben voltam a labdarúgás színpadán, most meg szeretném nézni, hogy milyen az élet a színfalak mögül...”

– búcsúzott.