„Bízunk benne, hogy az MJSZ-nek továbbra is fontos lesz a székely hoki”

A székelyföldi jégkorongegyesületek vezetői a Székelyhon megkeresésére egyöntetűen gratuláltak Such Györgynek, a Magyar Jégkorong Szövetség szerdán újraválasztott elnökének, ugyanakkor a következő négy évben is jó együttműködésre számítanak a budapesti sportszervezettel.

A győzelem nem, de a támogatás mértéke meglepte. Archív • Fotó: Gábos Albin

Az egyedüli kihívó Szuper Leventének nem sikerült megszorongatnia Such Györgyöt a Magyar Jégkorong Szövetség Székesfehérváron tartott tisztújító közgyűlésén. A tagok a folytonosság mellett döntöttek, így a visszavonult kiváló kapus, a Vasas korábbi klubelnöke helyett a következő négy évben is a közgadász végzettségű politikus-újságíró marad az MJSZ elnöke.

Such György maradt a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke Such György maradt a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke, miután szerdán a Székesfehérváron megtartott 2020. évi rendes küldöttgyűlés tisztújításán óriási többséggel választották újra. Such György maradt a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke, miután szerdán a Székesfehérváron megtartott 2020. évi rendes küldöttgyűlés tisztújításán óriási többséggel választották újra.

HIRDETÉS

Az újrázó sportvezető hatalmas fölénnyel, 90 százalékos támogatottságal nyert, Such György 176 szavazatot kapott, míg Szuper Levente mindössze 19-et.

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem számítottam a győzelemre, de a támogatás mértéke engem is meglepett. Nagy megtiszteltetés, az eddigi munka elismerését látom benne”

– nyilatkozta az újraválasztását követően Such György, aki a szövetség honlapján a szurkolók jobb kiszolgálását, a szakmai képzés színvonalának javítását, illetve a pénzügyi fegyelmet emelte ki legfőbb célkitűzéseiként.

Bár a székelyföldi klubok az MJSZ-en belül nem rendelkeznek szavazati joggal, az elnökválasztást végeredményét bizonyára érdeklődve várták. A közgyűlést követően egy-egy gyors reakció erejéig megkerestük a Csíkszeredai Sportklub, a Gyergyói Hoki Klub, valamint a Székelyföldi Jégkorong Akadémia vezetőjét.

„Először is gratulálunk Such György elnök úrnak az újraválasztásához, és bízunk benne, hogy a Magyar Jégkorong Szövetségnek továbbra is éppolyan fontos lesz a székelyföldi hoki, mint ahogy eddig is volt”

– fogalmazott Bereczky Szilárd, a Gyergyói HK menedzsere.

„Kitartást, erőt kívánunk az elnök úrnak és az MJSZ más tisztségviselőinek, hogy az utóbbi években végzett munkát folytatni tudják, és végre tudják hajtani mindazt, amit elterveztek a magyar hoki népszerűsítése érdekében. Bízunk benne, hogy sikerül elérni azt, hogy az Erste Liga mérkőzéseken Magyarországon is olyan nézőszám legyen, amilyent ez a sportág, ezek a meccsek megérdemelnek” – tette hozzá a GyHK ügyvezetője.