Bátran várja az FCSB elleni meccset a Sepsi OSK

Az edző és a középhátvéd. Ismerik ellenfelüket, de nem ijednek meg tőle • Fotó: Sánta Imre

A szakember azt is elmondta, hogy a csapatból senkit nem hátráltatnak egészségügyi gondok, így vasárnap este minden játékosára számíthat, és az ő felelőssége lesz megtalálni a nyerő felállást.

A legutóbbi három meccsükön elért jó eredmények után a piros-fehérek bizakodva utaznak Bukarestbe, és készen állnak arra, hogy méltó ellenfélként küzdjenek meg az Európa Liga harmadik selejtezőkörén is túljutó fővárosiakkal.

„Fontos meccs vár ránk, de elsősorban nem azért, mert az FCSB lesz az ellenfelünk, hanem mert most is a három pont a tét. Szeretnénk megnyerni ezt a mérkőzést, annak ellenére, hogy a bajnokság egyik legerősebb csapatával kell megküzdenünk. Gratulálok nekik a Hajduk Split ellen elért sikerükhöz, de bízom abban, hogy vasárnap este mi fogunk örülni a végén. Ismerjük az ellenfél erősségeit, olyan játékosaik vannak, akiket ott találunk mind a felnőtt, mind a korosztályos válogatottak összetételében.

De jelenleg mi is egy erős és összeforrt csapatot alkotunk, és minden szempontból felkészülten várjuk a találkozót. Örülök annak, hogy nincsenek sérültjeink, és senkit nem kell nélkülöznünk, még akkor is, ha ez nekem okoz fejtörést és álmatlan éjszakákat, hiszen nehéz lesz kiválasztani a kezdőcsapatot, de még azt a tizennyolc labdarúgót is, akik felkerülnek majd a bírói lapra.

Jó formában vagyunk, jó eredményeket értünk el három olyan csapat ellen, amely a tavaly a felsőházi rájátszásba jutott. Ezért bízom a fiúkban, hogy az FCSB ellen is jó játékot fognak mutatni” – fogalmazott Eugen Neagoe, a Sepsi OSK vezetőedzője.

HIRDETÉS

Az ellenfél csatárait, Harlem Gnoheret és Raul Rusescut tartja a legveszélyesebb játékosoknak Ousmane Viera, aki a Jászvásár elleni meccsen első gólját jegyezte az OSK színeiben.

Az elefántcsontparti légiós azonban nem tulajdonít különösebb jelentőséget annak, hogy az FCSB ellen játszanak vasárnap este, mert ellenféltől függetlenül mindig a három pontért küzdenek.