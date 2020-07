Barca–Bayern csúcsrangadó jöhet a Bajnokok Ligájában

Ha a katalán és a bajor topcsapat is sikerrel jár a legjobb 16 között, összecsaphatnak a lisszaboni torna negyeddöntőjében. Az már eldőlt, hogy az RB Leipzig az Atlético Madriddal, az Atalanta pedig a PSG-vel mérkőzik majd a portugál fővárosban.

A péntek délutáni sorsoláson nem alkalmazott kiemelést az UEFA, ugyanakkor azonos országot képviselő csapatok is összekerülhettek a párharcokban.

Az európai szövetség hivatalosan is megerősítette azokat a sajtóhíreket, miszerint a nyolcaddöntő hátralevő négy visszavágóját az eredeti helyszíneken, azaz Torinóban, Manchesterben, Münchenben és Barcelonában rendezik.

Ugyanez a döntés érvényes az Európa Liga nyolcaddöntőinek második fordulójára is, kivételt a Getafe–Internazionale és az AS Roma–Sevilla párosítások képeznek – ezekben egy meccsen fog eldőlni a továbbjutás, a nyolcas tornának is otthont adó németországi helyszíneken.

Az UEFA ideiglenesen úgy határozott, mindkét sorozatban zárt kapus lesz a folytatás, de a járvány alakulásának függvényében még feloldhatják a korlátozást.

A Bajnokok Ligája kieséses szakasza a módosított versenynaptár alapján augusztus 7-én folytatódik, a lisszaboni nyolcas döntő a tervek szerint öt nappal később rajtol. A negyeddöntőtől egymeccses párharcokat rendeznek, a minitorna helyszínei a Sporting és a Benfica stadionjai, utóbbiban rendezik az augusztus 23-ra kiírt döntőt is.

A nyoni ceremónián Paulo Sousa, a Videoton korábbi portugál vezetőedzője, a játékosként kétszeres BL-győztes védekező középpályás volt a sztármeghívott. A sorsoláson az alábbi párharcok alakultak ki.

Labdarúgó Bajnokok Ligája

A negyeddöntőben:

1. Manchester City/Real Madrid–Juventus/Lyon

2. RB Leipzig–Atlético Madrid

3. FC Barcelona/SSC Napoli–Bayern München/Chelsea

4. Atalanta BC–Paris-Saint Germain

Az elődöntőben:

Az első negyeddöntős párharc győztese–A harmadik negyeddöntős párharc győztese

A második negyedöntős párharc győztese–A negyedik negyeddöntős párharc győztese.

A nyolcaddöntő hátralevő mérkőzései:



Juventus FC (olasz)–Olympique Lyonnais (francia)

Az első mérkőzésen 1–0-ra nyert a Lyon

Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol)

Az első mérkőzésen 2–1-re nyert a Man. City

Bayern München (német)–Chelsea FC (angol)

Az első mérkőzésen 3–0-ra nyert a Bayern

FC Barcelona (spanyol)–SSC Napoli (olasz)

Az első mérkőzés eredménye: 1–1