Bara Levente gólja három pontot ért a máramarosi kiszálláson

A szombat délelőtti szezonnyitón régi ismerőssel találkozott az FK Csíkszereda csapata. A másodosztályban második idényüket kezdő piros-feketék Lénárdfalvára látogattak a megváltozott lebonyolítású bajnokság alapszakaszának első fordulójában.

A máramarosi község együttesével a csíkiak a feljutásért versengtek a harmadik ligában, a lénárdfalviak végül egy évvel később léptek szintet: az augusztusi osztályozón a Nagybányai Minaurt győzték le büntetőkkel.

A Nagybányához közeli település a teljes régiót szeretné képviselni a 2. Ligában, így a csapatot hamarosan Máramaros FC 2020-ra keresztelhetik át. Az FK Csíkszereda a jelenlegi másodosztályú mezőny legkisebb stadionjában mutatkozott be a 2020/2021-es idényben, a 600 férőhelyes létesítményt sok érdeklődő körülállta a mérkőzés során.

Az első félidőben a székelyföldi csapat akarata érvényesült, a vendégek letámadása többször is zavarba hozta a hazaiak védelmét. A 10. percben az élénken mozgó Botorokot rúgták fel a tizenhatos vonalánál, a kolozsvári játékvezető azonban nem ítélt szabálytalanságot. Az első nagy lehetőséget Eder puskázta el, 16 méteres lapos lövését könnyedén magához ölelte Bota, majd Takács éles szögből eresztett lökete vágódott fel a keresztlécről.

Az FK rögtön az első ivószünetet követően előnybe került: egy eladott labdát Bara Levente gyűjtött be középen, majd egy jó csel után remekül belsőzött a bal alsóba a 30. percben.



A kék mezesek elsősorban Marius Coman révén veszélyeztették Ribánszki László kapuját, de a lénárdfalviak csatárát többször is kiválóan állította meg Hrisztosz Incidisz. A görög középhátvéd határozott belépőkkel, összességében nagyon stabil teljesítménnyel irányította a védelmet.

A házigazdák edzője hármat is cserélt a szünetben, csapata pedig büntetőhöz jutott a játékrész elején.

Ribánszki szabálytalanul állította meg a tizehatosba betörő Adrian Balhát, ám a felvidéki kapus azonnal javította hibáját, az Adrian Micaș által elvégzett tizenegyest ugyanis sikerült kivédenie.



A másik oldalon Bauza növelhette volna az előnyt, de életerős távoli lövését szögletre ütötte a kékek kapusa, majd az argentin csatár Eder beadása után a lécet is eltalálta. Ezt követően váratlanul lecserélte őt Valentin Suciu vezetőedző, aki Kálmán Szilárdot, illetve a Puskás Akadémiától visszatérő Suciu Toni helyére a napokban igazolt Mészáros Andrást is beküldte az utolsó félórára. Később a lesérült Raul Palmeșt váltó János Norbert is lehetőséget kapott

A meccs utolsó szakaszára láthatóan mindkét csapat elfáradt, az FK nem tudta lezárni az összecsapást egy újabb góllal, a máramarosiaknak pedig volt egy-két nagy egyenlítési lehetőségük. Az egyik hazai támadó elöl a tordai jobbhátvéd, Rareș Takács mentett nagyot, aztán a hosszabbításban Ribánszki védett egy fejest.

Valentin Suciu csapata kiharcolta a megérdemeltnek mondható három pontot, de ezt a mérkőzést sokkal hamarabb is lezárhatták volna az FK Csíkszereda játékosai. A Suciu-csapat jövő szombaton 20 órától egy másik újonccal, az U Craiova 1948 alakulatával játszik hazai pályán.

Labdarúgó 2. Liga, alapszakasz, 1. forduló

Léndárfalvi SK–FK Csíkszereda 0–1 (0–1)

Gól: Bara (30.)

Lénárdfalva: Alin Bota (kapitány) – Cătălin Jucan, Gabriel Oiță, David Simion, Marius Potcoavă – Adrian Micaș, Romario Rus, Ciprian Brata, Viorel Chinde, Alexandru Mărieș – Marius Coman. Vezetőedző: Ciprian Danciu.

FK Csíkszereda: Ribánszki László – Rareș Takács, Hrisztosz Incidisz, Claudiu Apro, Raul Palmeș (János Norbert 72.) – Bara Levente, Eder Gonzalez (kapitány, Csürös Attila 90+3.), Salvatore Marrone – Botorok János, Juan Bauza (Kálmán Szilárd 61.), Suciu Toni (Mészáros András 61.). Vezetőedző: Valentin Suciu

Vezette: Dan Florin Dreve (Kolozsvár)