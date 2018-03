Bal láb, ellentétes meggyőződés – beszélgetés Bölöni Lászlóval a futballról és nem csak

Világhírű futballista, 101-szeres román válogatott, sikeres edző – jelenleg a belga Royal Antwerp FC szakvezetője – és közélet iránt érdeklődő, karakteres véleménnyel rendelkező ember. Bölöni Lászlóval nemcsak futballról, hanem világnézeti meggyőződésről és a multikulturalitás esélyeiről is beszélgettünk.

Bölöni Lászlót úgy nevelték, hogy keményen álljon oda a problémák elé • Fotó: Szabó Miklós

– Úgy tudom, önéletrajzi könyvön dolgozik. Hogyan látja benne egykori önmagát?

– Nehéz ügy, mert nemcsak magamról mesélek benne, hanem arról is, ami akkoriban körülvett. Úgy igyekszem mesélni a dolgokról, mintha saját magamnak mesélném. Nem kerülöm meg a kényes témákat sem, beszélek az akkori élsportolók, futballisták által élvezett kiváltságokról, mert hát az volt az én életem.

Ha felülnézetből szemlélem akkori önmagamat, egy becsületes román állampolgárt látok, aki magyarként is jól érezte magát, mert fiatal volt, sikeres, kellemes emberek között élt. Olyan valakit látok, aki Erdélybe, Marosvásárhelyre megy haza, és ma is a Nizza környéke, a Maros-mente és Budapest háromszögben forgolódik.

– „Főhőse” felfogta az akkori élethelyzeteket, futballkörülményeket?

– Nem voltam én sem vak, sem naiv, hogy ne lássam a nehézségeket, hiszen úgy neveltek, olyan emberek közé tartoztam, olyan helyzeteken mentem át, hogy tisztában legyek: egy dolog, amit hirdetnek, és egészen más a valóság. Nem értek különleges meglepetések,

az élet, a családom felkészített rá: keményen állj oda a problémák elé, és oldd meg azokat a magad intelligenciájával, szorgalmával, esetenként a magad rafinériájával. A futballista útjának állomásai büszkévé tesznek.

Amikor elindultam a harmadosztályú Dicsőszentmárton kölyökgárdájából, az volt az álmom, hogy egyszer majd olyan leszek, mint nagy csapat középcsatára. Ezt az álmot jóval meghaladta, hogy bekerültem az ifjúsági válogatottba, és az tett büszkévé, amikor kezdtek jönni megpróbálni elcsábítani különböző csapatokhoz. Aztán válogatott akartam lenni, majd újra és újra. Minden újabb lépcsőfok megtétele után egy pillanatra azt éreztem, hogy ennél feljebb már nincsen, de aztán mindig találtam újabb motivációt.

– Milyen futballista akart lenni, amikor tudatosult önben, hogy ez egy komoly életpálya is lehet?

– Mint mondtam, a legelején a dicsői középcsatárra akartam hasonlítani, de aztán soha többé nem volt példaképem.

Mindig az hajtott, hogy a rendelkezésemre álló eszközökkel legyőzzem az aktuális ellenfelet.

Egyetlen esetre emlékszem, amikor meg akarták változtatni a játékomat. A válogatottban a Kovács István-Valentin Stănescu edzőpáros kicsit feljebb, a csatársorba akart tolni, afféle finoman cselező-húzogató játékosnak, de az nem én voltam, nem éreztem jól magam a rám kényszerített bőrben. A későbbiekben viszont már annyira biztosan birtokoltam néhány eszközt, hogy senki sem akart másféle futballistát faragni belőlem.

Néha kritizáltak, hogy milyen válogatott játékos, aki nem cselez egyet-kettőt az ellenfél tizenhatosán belül, de hát én nem voltam Dobrin vagy Balaci, én Bölöni voltam, akinek a saját eszközeivel is sikerült elérnie néhány szép eredményt.

– Melyik csapat felelt meg leginkább az „ízlésének”, a stílusának?

– Kapásból válaszolok: a Steaua.

– Miért nem az ASA, ahol jó hangulatban, barátok közt, egy város szeretetében fürödve futballozhatott?

– Elsősorban azért, mert mindig eredménycentrikus voltam, az ASA-nak pedig korlátozottak voltak a lehetőségei. Ettől függetlenül csodálatos éveket töltöttem ott, olyan meleg hangulatot soha nem tapasztaltam, mint Vásárhelyen a legjobb éveinkben. Forróbb hangulatot igen, a Steauánál, de fontos különbséget tenni a meleg és forró között.

– Akkor mégsem tekinthető városi legendának, hogy az ASA-nak soha nem engedte a kommunista hatalom, hogy feljebb lépjen?

– Szerintem az ASA teljesítőképessége maximumát nyújtotta. Persze ettől függetlenül lehettünk volna bajnokok, Vásárhely meg is érdemelte volna, de az az igazság, hogy soha nem voltunk annyira erősek. Amikor a második helyen végeztünk, a Dinamo ellezserkedte a bajnokság végét, így lett négy pont különbség a vége. Nem tudok róla, hogy a Steauának például bármikor is le kellett volna „feküdnünk”, és egyébként is:

ha volt csapat, amely ellen mindig ki akartam tenni magamért, mindenáron le akartam győzni, az a Steaua volt. A Steaua ugyanis mindig a hadsereg nagyon édes gyermeke volt, mi pedig a nagyon mostohák.

– Hogyan került mégis a „hőn utált” bukaresti katonacsapathoz?

– A véletlen hatalmas művének tekinthető. Én akkor épp azt éreztem, hogy nincs feljebb, talán néhányszor még elfutballozom a válogatottban, de lassan ideje építgetni a civil életbe való átmenetet. Megvolt a lakásom, a marosszentgyörgyi fogorvosi helyem, semmi nem indokolta, hogy elmozduljak Vásárhelyről. Az 1984-es franciaországi Európa-bajnokság után voltunk, amikor

megkeresett a Steaua akkori edzője, Florin Halagian, akivel korábban jó viszonyba keveredtem. Nem akartam azonnali nemet mondani a hívásának, megpróbáltam elegáns megúszni a dolgot, teljesíthetetlennek hitt feltételeket szabtam.

Ő viszont néhány nap múlva azt üzente, hogy minden rendben, várnak Bukarestben. Mi tagadás, kelepcébe kerültem, de szavamat adtam, hát odautaztam. Bukarestben viszont azzal fogadtak, hogy mégis csak túlzás, amit kérek. Alig titkolt örömmel mentem haza, de néhány nap múlva Halagian újra meglátogatott, és a korábbi feltételeimet túllicitálva hívott újra. Ezt már nem volt, ahogy visszautasítsam. Így kerültem ahhoz a csapathoz, amelyet nem szerettem, amelytől féltem, amely ellen mindig nagyon készültem, és mindenáron le akartam győzni. És amelyről aztán kiderült, hogy teljesen félreismertem, és a későbbiekben nagyon megszerettem.