Bakó Botond ismét Orosházán edzősködik

Az Orosházi FKSE-LINAMAR vezetősége szerdán délben a kézilabdaklub honlapján hozta nyilvánosságra, hogy januártól a zöld-sárgáknál korábban játékosként és edzőként is megfordult Bakó Botond irányítja az élvonalbeli együttest.

Fiatal kora ellenére tapasztalt edzőnek számít az udvarhelyi Bakó Botond. Archív • Fotó: Pál Árpád

A székelyudvarhelyi születésű Bakó Botond 2002-ben Szabó Leventével együtt került Orosházára. Már akkor is érdekelte az edzősködés, és az aktív játék mellett foglalkozni kezdett az utánpótlás-csapatokkal, több országos bajnoki címet is szerzett együtteseivel, aztán 2005 februárjában – mindössze 25 és fél évesen – kinevezték az orosházi NB I/B-s felnőtt csapat trénerévé.

Másfél évnyi edzősködés után távozott Orosházáról, a folytatásban megfordult a Békés és a Csurgó férfi csapatainál is – utóbbi gárdával 4. helyen végzett az NB I-ben, továbbá a Békéscsaba és a Fehérvár KC női csapataival is eredményesen szerepelt, mindkét együttessel bajnoki 6. helyet szerzett.

Bakó Botond a Debrecen női csapatával érte el pályafutása legfontosabb eredményeit, egy bajnoki ezüst- és egy bronzérmet, így a nemzetközi porondon, az EHF Kupában is bemutatkozhatott.

A 2017–2018-as szezontól mostanáig a másodosztályú bajnoki címet ostromló Szeged KKSE női együttesét dirigálta.

Az a feladat vár rám, hogy bármi áron tartsuk bent a csapatot az első osztályban. Természetesen a kialakult helyzetet megbeszéltem szegedi egyesületemmel is, akik rendkívül rugalmasak és megértőek voltak, így végül elfogadtam az Orosháza hívását. Mindig is közel állt hozzám a város, hiszen ott kezdtem el edzősködni és a családi kötődés is megvan, hiszen feleségem orosházi. Persze nem egyszerű az OFKSE helyzete a tabellán elfoglalt pozíció miatt, de természetesen ha nem úgy gondolnám, hogy bent lehet tartani a csapatot, akkor nem vállaltam volna el a feladatot

– nyilatkozta a klub honlapjának az EHF mesteredzői képesítéssel rendelkező Bakó Botond.

Orosházán jelenleg két olyan kézilabdázó is van a keretben, akik évekig az Székelyudvarhelyi KC-t is erősítették: Szabó Levente kapus, illetve a jobbátlövő Ferenczi Botond.