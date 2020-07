Bajnokavatás: a Liverpool ismét a csúcson

Már több hete megszerezte a bajnoki címet a Liverpool, szerdán pedig hivatalosan is bajnokká avatták az angol labdarúgás egyik legnevesebb csapatát. Jordan Henderson az első liverpooli csapatkapitány, aki felemelhette a Premier League serlegét.

A bajnoki aranyak 30 év után kerültek újra az Anfieldre • Fotó: Liverpool FC/ Facebook

A második félidő elején tovább tartott a liverpooli parádé, és csak azért nem lett akár 6–1 is az állás, mert Szalah minden ordító helyzetét sorban kihagyta. Nem úgy Firmino, aki Alexander-Arnold szokásos szenzációs beadását fejelte a kapuba.

Az első találat Keita nevéhez fűződik, aki egy labdaszerzés után elemi erővel lőtt a hosszú felsőbe, majd Alexander-Arnold a másik oldalról egy mesterien elvégzett szabadrúgásból növelte az előnyt. A szünet előtt Wijnaldum is betalált még egy szöglet utáni kavarodást követően. A Chelsea kedélyállapotát Giroud enyhítette némiképp, egy kipattanót értékesítve.

Ezúttal nyoma sem volt annak a görcsösségnek, ami az utóbbi hetekben rányomta a bélyegét a Liverpool játékára, Szalah, Firmino, Mané és a többiek is felszabadultan fociztak, sorra alakultak ki a helyzetek Kepa kapujánál.

Frank Lampard ekkor radikális változtatásra szánta el magát, hármat cserélt, és ez azonnal meg is látszott a játékon. Hirtelen megnőtt a nyomás Alisson kapujánál. Főleg Pulisic volt elemében, előbb Abrahammal lövetett gólt, majd maga is betalált egy remek cselsorozat után. 4–3-ra zárkózott fel a Chelsea, de az egyenlítésről szó sem lehetett, Andy Robertson is kiosztotta a maga gólpasszát és Oxlade-Chamberlain beállította az 5–3-as végeredményt.

A vereség a Chelsea számára azt jelenti, hogy még korántsem biztos a BL-indulásuk. Ez az utolsó fordulóban dől el.

A Liverpool tehát győzelemmel készült fel az este legfontosabb pillanatára, arra, hogy Henderson felemelje a kupát. Ennek jelentősége mellett eltörpül az is, hogy hazai pályán ismét veretlenül zárja a szezont, ami egy döntetlen mellett 18 győzelmet jelent. Ez is rekord Jürgen Klopp csapata számára, akinek már faraghatják a szobrát...