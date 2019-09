Az utolsó percekben mentett pontot az FK Csíkszereda

• Fotó: Gábos Albin

Szünet után az első gólhelyzet az FK előtt adódott, de Kálmán szabadrúgását szögletre öklözte az ellenfél kapusa. A következő percekben a Ripenisa támadott többet, Gyenge, a csíkiak 18 éves hálóőre kétszer is nagyot védett. A 66. percben a frissen beállt Barta akciójának tapsolhatott a közönség, a fiatal csatár a saját 16-osától a vendégek 16-osáig vezette a labdát, el is húzta a kapus mellett, és kapura is lőtte a labdát, de Hecsko a kapuvonalról menteni tudott. A 74. percben egy csíki szögletnél Csonka fejelt kevéssel mellé.