Az utánpótlásért hokiztak Udvarhelyen

Baráti hangulatú hokimeccsek. Szórakoztak a játékosok és a nézők is • Fotó: Veres Nándor

Először 2016-ban rendezték meg a hokis eseményt, melynek elsődleges célja nem a versenyszerű jégkorongozás, hanem a sportág népszerűsítése volt. Korábban a házigazda Székelyudvarhelyi HokiSokk mellett a másik városi együttes, az Old Boys Küküllő is „harcba szállt”, ezúttal viszont nem nevezett be az öregfiúk csapat, ugyanis játékosai a HokiSokk A és B jelzésű csapataihoz csatlakoztak.

Ellenben érkezett egy gyergyószéki gárda, a Szárhegyi Bástya, amely emelte a torna színvonalát. Rajtuk kívül a Bukaresti Tornado és a Brassói Kronstadt PubBoys fogadta el a HokiSokk meghívását.