Az ötkarika lebeg a kézisek szeme előtt

A két házigazda mérkőzéseivel csütörtökön elrajtol a 26. férfi kézilabda-világbajnokság. A dán-német közös rendezésű torna már a tokiói olimpia jegyében zajlik. A győztes kijut az ötkarikás játékokra, hat másik gárda a selejtezőt célozhatja meg. A magyarok is ezt csípnék el.

A székelyudvarhelyi születésű, 37 éves Ilyés Ferenc tagja volt a tíz éve vb-hatodik helyezést elért magyar együttesnek, egy hasonló eredménnyel ezúttal is elégedett lenne. A válogatott volt csapatkapitánya az SzPress-nek adott interjúban elmondta: „Egy évtizede a világbajnokságon hatodikok lettünk, két esztendővel később pedig a hetedik helyen kötöttünk ki, akkor álmomban sem hitem volna, hogy 37 évesen még mindig válogatott lehetek”.

„Különös, de az én két legjobb világbajnoki eredményem közül most a gyengébb is az álmaink megvalósulását jelentené, és én a rajt előtt meg vagyok győződve arról, hogy a világbajnokságról tervünket teljesítve fogunk hazaérkezni, azaz mehetünk tovább az olimpiáért. Alighanem a korommal jár, de ahogy telnek az évek, egyre nagyobb büszkeség tölt el, ha nemzeti színű szerelésbe öltözhetek. Ezzel együtt a felelősségemet is nagyobbnak érzem” – fejtette ki a kézilabdázó.

Képernyőn sok mérkőzés

Annak ellenére, hogy a román férfi kézilabda-válogatott nem jutott ki a vébére, két tévétársaság is műsorára tűzte a torna összecsapásait. A Telekom Sport és a Digi Sport adók mindennap több mérkőzést élőben közvetít. A magyarok párharcait az m4Sport tévétársaság sugározza, de a sportadó a vébéről más összecsapásokat is sugároz.

Csütörtökön 19 óra 15 perctől Németország–Korea, ezt követően 21 óra 15 perctől Dánia–Chile a kínálat.

Férfi kézilabda-világbajnokság (2019. január 10–27., Németország és Dánia)



A csoport (Berlin): Franciaország, Oroszország, Németország, Szerbia, Brazília, Dél-Korea

B csoport (München): Spanyolország, Horvátország, Macedónia, Izland, Bahrein, Japán.

C csoport (Herning): Dánia, Norvégia, Ausztria, Tunézia, Chile, Szaúd-Arábia.

D csoport (Koppenhága): Svédország, Magyarország, Katar, Argentína, Egyiptom, Angola.



A magyar válogatott csoportmérkőzései:



Január 11., 19 óra: Argentína–Magyarország.

Január 13., 19: Magyarország–Angola.

Január 14., 16.30: Magyarország–Katar.

Január 16., 19: Magyarország–Egyiptom.

Január 17., 21.30: Svédország–Magyarország.



Középdöntő (Köln, Herning): január 19–23.

Elődöntők (Hamburg): január 25.

Helyosztók, kisdöntő, döntő (Herning): január 26–27.