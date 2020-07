Az osztályozóra a Gyergyói VSK készülhet Hargita megyéből

Idén újra megpróbálja a harmadosztályba való feljutást a gyergyói futballcsapat • Fotó: Pinti Attila

Két csoportban zajlott a labdarúgó 4. Liga Hargita megyei csoportjában a 2019–2020-as bajnokság, ahol a koronavírus-járvány miatti márciusi megszakításkor a nyugati csoportban a Székelyudvarhelyi Sporting, a keletiben pedig a Gyergyószentmiklósi VSK állt az élen. A gyergyói klubnak van sportigazolványa (CIS, Certificat de Identitate Sportivă), az udvarhelyinek viszont nincs, CIS hiányában pedig nem lehet részt venni a 3. Ligába jutásért kiírt selejtezőn.

A bajnokságot szervező Hargita Megyei Labdarúgó Egyesület (HMLE) vezetősége remélte, hogy július 1-jétől enyhítések lesznek a labdarúgás terén, de sajnos nem lettek, így azt a döntést hozta, hogy július 14-éig haladékot ad az udvarhelyi együttesnek a CIS megszerzésére.

Közben kiderült, hogy a Sportingnak július közepéig nem lesz meg a sportigazolványa.

László Zsolt, a Székelyudvarhelyi Sporting elnöke: „Sajnos a sportigazolvány megszerzésének procedúrája elhúzódott, és ezt a koronavírus-járvány is késleltette. Kétszer is visszadobták ügycsomónkat, végül eddig csak a név, az AS Sporting 2002 lefoglalása sikerült, a jogi eljárás befejezése még időbe telik. Nem lesz megyei döntő a gyergyóiakkal, így el sem kezdtük az edzéseket, várjuk a hatóságok lazítási döntéseit, hogy lehessen szabadon futballozni.

Játékosainknak elvégezték a kötelező orvosi vizsgát, így ha lesz feloldás és folytatódna a Román Kupa megyei szakasza, akkor készen állunk, mert arra nem kell sportigazolvány.