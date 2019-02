Az olaszok ellen nem jött össze a bravúr a román futsalválogatottnak

Megnehezítette az olaszok dolgát a házigazda román csapat • Fotó: FRF.RO

A román csapat szerzett vezetést az első félidőben Szőcs László góljával, a vendégek viszont még a szünet előtt egyenlítettek egy tízméteresből.

Ennél a szituációnál a teljes hazai kispad hevesen tiltakozott, emiatt pedig Adrian Pânzarut kiállították, így a házigazda emberhátrányban kezdte a második játékrészt.

Ezt ki is használta az ellenfél, és átvette a vezetést. A román válogatottnak az egyenlítésért kellett küzdenie, és az olasz csapatkapitány, Marco Ercolesi öngóljával vissza is jött a meccsbe. A végjátékban aztán ismét a vendégek voltak eredményesebbek, kétszer is betaláltak, ezzel 4–2-re a visszavágón is felülkerekedtek.

A román csapatnak megvolt a lehetősége legalább egy döntetlen elérésére, de ezúttal nem sikerült az a bravúr, ami tavaly októberben Székelyudvarhelyen, ahol 1–0-ra legyőzte a másik nagyhatalmat, Spanyolországot.

Tartalékosan biztos áldozat volt a magyar csapat

A spanyol együttessel a múlt héten Magyarország válogatottja találkozott. A Cordobában lejátszott két felkészülési mérkőzésen a hat kulcsjátékost nélkülöző és több újoncot is bevető magyaroknak semmi esélyük nem volt, két kiütéses vereséget szenvedtek. A Turzó József által vezetett magyar csapatnál pályára lépett Miklós Tamás, az FK Székelyudvarhely játékosa.