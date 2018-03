Az M4 Sport is közvetíti a Sepsi OSK meccsét

Kipróbálták a világítást. Működött a berendezés • Fotó: Facebook/Sepsi OSK

Nem kis erőfeszítésébe került a klubnak, hogy a sportlétesítményt átalakítsa a követelményeknek megfelelően. Mivel esti meccset játszanak, világító szerkezetet is be kellett szerezniük, aminek bérlése jelentős összegbe került. De az összeszerelés is nehézkesnek bizonyult, ugyanis az időjárás kedvezőtlenül alakult a múlt héten – esett az eső, hideg volt. Szombatra sikerült végezni a munkálatokkal, és ki is próbálták.

Meglepetésre készülnek a Sepsi OSK szurkolói az első hazai meccsen Élvonalbeli szereplése óta első alkalommal játszhat tétmeccset hazai környezetben a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK, amely a bajnokság alsóházi rájátszásának második játéknapján az FC Voluntari együttesét fogadja.

Barátságos mérkőzést játszottak a klub képviselői a világító szerkezetet megépítő szakemberekkel. Működött a berendezés, így remélhetőleg hétfőn este is fénybe borítja a szentgyörgyi pályát.

Egyéb óvintézkedéseket is eszközöltek a gyepen: mivel sok eső esett, nem akarták, hogy a játéktér focira alkalmatlanná váljon, ezért leterítették műanyag fóliával. Hasznosnak bizonyult, mivel a vasárnap este lehullt hót is könnyebb volt letakarítani.