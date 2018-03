Az Imperial Wet is pályázik a Final Four megrendezésére

Csíkszereda teremlabdarúgó csapata megpályázza a Román Kupa négyes döntőjének rendezői jogát – jelentette be az Imperial Wet.

A csíkiak könnyedén búcsúztatták a Galaci Unitedot. A Final Fourban is hazai pályán játszanának • Fotó: Gecse Noémi

Kialakult a Final Four mezőnye, szerdán este lejátszották az utolsó negyeddöntőt: a Dévai Autobergamo simán verte a Kolozsvári Clujanát. A Hunyad megyei együttesnél debütált a nemrég leigazolt két brazil játékos, Pedro Henrique Pereira és André Luis. Mindketten góllal köszöntek be új csapatuknál – az Autobergamo többi gólját Robert Matei (2), Cristian Obadă (2), Florin Ignat (2), Cristian Matei és Csoma Alpár szerezték.

Korábban a Jászvásári Poli CSM, a Temesvári Informatica és a Csíkszeredai Imperial Wet jutott be a kupasorozat legjobb négy csapata közé. A moldvaiak a Gyergyószentmiklósi Inter Gyergyó legyőzésével kvalivifálták magukat, a Béga-partiak a Fortius Buzăut búcsúztatták. A Csíkszeredai Imperial Wet kiütéses vereséget mért a Galaci Unitedra, és ezzel a székelyföldi gárda is a Final Four mezőnyébe került.

A csíkszeredai csapat szerdán bejelentette, hogy pályázik a küzdelemsorozat utolsó fázisának rendezői jogára, amit március 24–29-én fognak lebonyolítani. A klub vezetősége úgy véli, hogy elég sok esélyük van, hogy hazaiként lépjenek pályára a Final Fourban, ugyanis az előző két évben Déva, illetve Temesvár adott otthont az eseménynek, így ez a két résztvevő nem valószínű, hogy ezúttal is megnyerné a pályázatot.

Teremlabdarúgás, Román Kupa, negyeddöntő:

Csíkszeredai Imperial Wet–Galaci United 7–2

Gyergyószentmiklósi Inter Gyergyó–Jászvásári Poli CSM 3–4

Fortius Buzău–Temesvári Informatica 0–2 (0–1)

Kolozsvári Clujana–Dévai Autobergamo 3–10 (0–4).