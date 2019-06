Az FK volt játékosa gólt lőtt a Bayern München kapujába

Második félidei eredményes játékával nyert a Puskás Akadémia • Fotó: Forrás: PFLA

az európai topklubok fiataljain túl ismét jelen van a brazil Flamengo korosztályos gárdája is.

Európa legrangosabb korosztályos seregszemléje, az U17-esek hagyományossá vált Puskás-Suzuki-Kupa viadala idén is interkontinentális,

A Bayern München elleni összecsapáson a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia (PFLA) keretének Vita Dániel és Suciu Tóni is tagja volt, Vita kezdőként lépett pályára, Suciu pedig a 11. percben megsérült Szujó helyett állt be, és a 61. percben bombagólt lőtt, ő állította be a a 3–0-s végeredményt.

Vita Dániel tavaly nyáron, Suciu Tóni pedig a télen került Felcsútra, mindketten a Székelyföld Labdarúgó Akadémia neveltjei, az FK Csíkszereda játékosai voltak.

A csoport: Puskás Akadémia–Bayern München 3–0 (0–0) és Panathinaikosz (görög)–NK Osijek (horvát) 2–0 (1–0).

B csoport: Budapest Honvéd–Real Madrid 1–0 (1–0). Ebben a csoportban szerepel még a Hagi Akadémia és a Flamengo.