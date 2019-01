Az FK vereséggel kezdett Törökországban

Az FK fehér-fekete felszerelésben játszott a bosnyákok ellen • Fotó: fkborac.net

A klub hivatalos honlapján megjelent hír szerint kellemes időben és jó minőségű pályán játszotta első törökországi felkészülési mérkőzését az FK Csíkszereda.

Az első félidőben az ellenfél többet birtokolta a labdát és több helyzetet is kidolgozott. Az FK legnagyobb lehetősége Bajkó Barnához fűződik, aki a mérkőzés elején nem tudta bevenni a bosnyákok kapuját. A szünetben Valentin Suciu, az FK Csíkszereda edzője

lecserélte az egész csapatot, hogy minél több labdarúgót kipróbáljon.

Térfélcserét követően továbbra is az FC Borac játszott pontosabban, az 57. percben Aničić távoli bombájával előnybe került. Ezt követően is főleg a bosnyákok előtt adódtak a nagy lehetőségek, a 88. percben egy szögletet követően Bojan Batar állította be a végeredményt.

Valentin Suciu a mérkőzést követően értékelt: „Két különböző félidőt láthattunk, hisz két különböző csapattal álltunk fel. Az első félidőben a védelem jobban működött, de támadásban szenvedtünk. A másodikban minden fordítva volt, és ez az eredményen is meglátszott.

A fiúkon kezd érződni a fáradtság, hiszen otthon is két hétig keményen készültünk.

Sajnos könnyen elkerülhető gólokat kaptunk, remélem, a következőkben jobban oda fogunk figyelni. Sokat kell még dolgoznunk, viszont a mérkőzés elérte célját.”

Az ellenfélről

Az FC Borac Banja Luka csapata jelenleg a bosnyák Republika Srpska bajnokság éllovasa (Bosznia-Hercegovinában jelenleg három, különböző bajnokságban szerepelnek a csapatok, etnikumtól függően). Története során megfordult az európai porondon is (kétszer is szerepelt az Európa Liga selejtezőjében), a 80-as években jugoszláv kupagyőztes volt, míg a 2010–2011-es szezonban megnyerte a bosnyák bajnokságot, így indulhatott a 2011–2012-es a Bajnokok Ligája selejtezőjében, ahol 7–4-es összesítéssel maradt alul a Maccabi Haifával szemben.

Tavaly még a bosnyák élvonalban szerepelt, az alsóházi rájátszásban kiharcolta a bennmaradást, ám nem kapta meg az élvonalban való induláshoz szükséges licencet, így kizárták.

Felkészülési mérkőzés

FC Borac Banja Luka–FK Csíkszereda 2–0 (0–0)

Gólszerzők: Aničić (57.) és Batar (88.)

Az FK Csíkszereda összeállítása az első félidőben: Bordás – Aszalos, Nemes, Berde, Lalic, Máthis, Veress, Csegőldi, Pál, László, Bajkó.

A második félidőben: Somogyi – Papp, Csürös, Mitra, Majzik, Jakab, Eder, Nagy, Simó, Pantovic, Magyari.

Az FK Csíkszereda barátságos meccsei a törökországi edzőtáborban



Január 31-én, csütörtökön a Csertanovo Moszkvával (az orosz másodosztály negyedik helyezettje)

Február 2-án szombaton az FC DAC Dunaszerdahellyel (a szlovák élvonal második helyezettje)

Február 7-én, csütörtökön a TSC Topolyával (a szerb másodosztály harmadik helyezettje)

Február 9-én, szombaton az FC Vorskla Poltavával (az ukrán élvonal ötödik helyezettje).