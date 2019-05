Az FK ificsapata kijutott az elődöntő tornára

Sok helyzetet kidolgozott, nyolc gólt jegyzett az FK • Fotó: Barabás Ákos

Kedden este a városi sportcsarnokban játszották a teremlabdarúgó U19-es bajnokság selejtezőjének visszavágóját. Az FK Székelyudvarhely a Gyergyószentmiklósi Intert fogadta, úgy, hogy az odavágón megalapozták a továbbjutást, 5–1-re nyertek idegenben.

Ezúttal is a székelyudvarhelyiek voltak aktívabbak, uralták a mérkőzést, több helyzetet alakítottak ki, az első felvonásban négyszer zörgették meg az ellenlábas hálóját, így a szünetben 4–0-ra vezettek. A második játékrészben is a házigazdák akarata érvényesült, további gólokat szereztek, nagyon simán húzták be a győzelmet, a gyergyószentmiklósiak a végjátékban szerezték a szépítő találatot.

Kettős győzelemmel jutott az FK tovább, ott van a legjobb tizenkét csapat mezőnyében. A folytatásban négy hármas csoportot alakítanak ki, ahonnan az első helyezettek kerülnek a négyes döntőbe. A selejtezőmeccsek május 15-én zárulnak.

Teremlabdarúgó U19-es bajnokság, selejtező, visszavágó:

Futsal Klub Székelyudvarhely–Gyergyószentmilklósi Inter 8–1 (4–0)

továbbjutott az FK 13–2-es összesítéssel.

Gólszerzők: Hegyi Attilla 2, Orbán Róbert, Bálint Andor, Balázsi Attila, Lukács Barna, Schram Péter, Pál Szabolcs, illetve Korpos Tihamér.