Házigazdák lennének az Európa Kupában

A bajnokságban kivívta a nemzetközi kupában való szereplési jogot a Székelyudvarhelyi ISK-SZAK férfi asztalitenisz-együttese. A klubvezetés elküldte a benevezést az Európa Kupa küzdelmeire, a tavalyi szezont követően idén is összecsapnak az öreg kontinens legjobbjaival, továbbá az egyik tornának házigazdája is lenne a csapat.

Az előző szezonban házigazdaként mutatkozott be Európában az ISK-SZAK • Fotó: Barabás Ákos

A férfi asztalitenisz Szuperligába tavaly jutott fel a Székelyudvarhelyi ISK-SZAK. A 2017–18-as idényt hatodikként zárta, ami feljogosította az Európa Kupában való indulásra. Ezt meg is lépte az együttes, tavaly ősszel saját közönsége előtt mutatkozott be a nemzetközi porondon. Idén is hasonlóan alakulnak a dolgok.

A 2018–19-es kiírás végső bajnoki helyezéseiért még zajlanak a küzdelmek, az udvarhelyiek az ötödik pozícióért játszanak,

ez pedig azt jelenti, hogy ismét ott lehetnek a nemzetközi porondon.

A klubvezetés elküldte nevezését a szakági szövetségnek, illetve jelezte azt is, hogy az első kör egyik csoportjának házigazdái lennének.

A tavalyi kiírásban az udvarhelyi klub a négycsapatos tornán a cseh El Nino Prágát, a belga TT Vedrinamurt és a portugál CD Sao Roquét fogadta a városi sportcsarnokban.

A házigazda szerepkörrel nagyon magasra tettük a mércét. Mindenki elégedetten távozott tőlünk, emellett mi is elkönyvelhettük, hogy jó munkát végeztünk. Hasonló a célunk idén is.

Persze ehhez meg kell kapnunk a szervezési jogot” – mondta György István, az udvarhelyiek csapatvezetője.

Az Európa Kupa a második számú nemzetközi kiírás az asztaliteniszezőknél – az első a Bajnokok Ligája, ahol a kontinens legjobb tizenhat együttese szerepel. A Székelyudvarhelyi ISK-SZAK-nak ez lesz a második szezonja a nemzetközi porondon. A román bajnokság férfi szakágából nem indul más klub a kupában, a nőknél a bronzérmes Dumbrăvița lesz ott.

„Bevallom, még nincs meg a teljes pénzösszeg, ami az európai induláshoz szükséges. A klubvezetés úgy döntött, hogy elküldi a benevezést.

Elsősorban azért, mert a fiúk kiharcolták, hogy idén is ott legyünk az európai porondon.

Nem tehetjük meg azt, hogy elnézést kérünk tőlük és nem indulunk. Megmozgatunk minden követ, hogy meglegyen a szükséges támogatottság” – tette hozzá György.

Az európai szakszövetség május végéig várta a jelentkezéseket, a sorsolást július 14-én tartja. Ekkor készülnek el a csoportbeosztások, jelölik ki a tornák házigazdáit. Az ISK-SZAK már az első körben bekapcsolódik, ezt szeptember közepén rendezik.

Az ISK-SZAK ugyanazt a játékoskeretet nevezte be az Európa Kupába, mint amellyel a Szuperligában is szerepelt: a svéd Sebastian Loso, a vajdasági Cservik Krisztián, illetve az udvarhelyi György Szilárd, György István és Tamás Szabolcs neve szerepel a listán. A versenyszabályzat megengedi, hogy az első kör előtt még egy asztaliteniszezőt kicseréljenek vagy benevezzenek.