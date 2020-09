Az élvonal csatázik, a másodosztály várakozik

A Román Kupa-mérkőzéseket mind a női, mind a férfi szakágban lejátszották, míg Sepsiszentgyörgyön most rendezik a Bölények Ligája első teremtornáját. A kézilabdasport is nekivágott az új idénynek, egyelőre a másodosztálynak és az utánpótlásnak várnia kell.

Egymás után játsszák a kézilabdameccseket a Sepsi Arénában • Fotó: Facebook/CSM Vaslui

A nőknél a HCM Rm. Vâlcea, míg a férfiaknál a Bukaresti Dinamo nyerte a kézilabda Román és Szuperkupát. A tornákat zárt ajtók mögött az elmúlt héten rendezték. Keddtől csütörtökig Sepsiszentgyörgyön, két helyszínen (Sepsi Aréna és Szabó Kati Sportcsarnok) játssza a tizennégy csapatos Bölények Ligája mezőnye az első teremtornát – azaz a férfi szakág a bajnokság első három fordulóját.

A mérkőzéseket követően a szakszövetség levonja a következtetéseket, az aktuális járványhelyzetet is figyelembe véve pedig meghozza a döntést a folytatást illetően. Egyelőre a női Virágok Ligája is teremtornával indul, nagy valószínűséggel a férfiaknál lesz második teremtorna is a pontvadászatban.

HIRDETÉS

Ami a másodosztályt illeti, nagy a csend – fejtette ki megkeresésünkre a Székelyudvarhelyi Szejke SK edzője, Sipos Lóránt.

A feljutásért szóló tornán a négy klub meccsét követtem, kijelenthetem, hogy olyan játékerőt képviselünk, hogy mi is ott lehetnénk az élvonalban. Az persze egy másik kérdés, hogy ott tudnánk-e maradni.

„Mindenképp jónak tartom, hogy most már hivatalos mérkőzéseket rendezhetnek az országban. Várjuk, hogy mi lesz velünk” – tette hozzá.

A jelenlegi állapotok szerint teljes értékű edzéseket nem végezhetnek – sok a megszorítás, előírás –, valamint edzőmeccseket sem rendezhetnek. „Első körben ezeket kellene megengedniük, aztán jöhet a bajnokság.

Az volt a szakszövetség álláspontja, hogy ahogy lejár az élvonal első tornája, két hétre rá indulhat az A osztály is. Egyelőre semmiféle közlemény, átírat nem jött, hogy mikor, miként vágunk neki a megmérettetésnek”

– mondta el Sipos.

Az edző úgy látja, amennyiben kötelező lesz a tesztelés, valamint hasonlóan egy helyszínen, tornarendszerben írják ki a másodosztályt, akkor több klub visszalép az indulástól – főképp azért, mert az anyagi háttere nem engedi meg a vizsgálatok elvégzését.

A Szejke SK több mint egy hónapja elkezdte a felkészülést az új idényre, egyelőre edzéseket tartanak, valamint várják a sportminisztérium új bejelentését, milyen engedmények lesznek. Az udvarhelyi kézilabdasport jó utánpótlással rendelkezik, az ő esetükben még csak annyi információjuk sincs, mint a felnőttek terén...

Férfi kézilabda Bölények Ligája



1. forduló: Nagybányai Minaur–Vaslui 28–23, Resicabánya–CSM Focșani 15–22, Dunărea Călărași–Buzău 20–21, Bukaresti Steaua–Suceava 24–24, Konstancai Dél-Dobrudzsa–Bákó 22–19, Temesvári Poli–Tordai Potaissa 24–28, Fogarasi VSK–Bukaresti Dinamo 25–29, Bukaresti CSM–Botoșani 34–22.



2. forduló: Bákó–Călărași 32–26, Botoșani–Konstanca 17–30, Vaslui–Temesvár 22–33, Buzău–Nagybánya 23–25, Suceava–Fogaras 24–27, Torda–Steaua 27–28, Focșani–Dinamo 22–23, Resicabánya–Bukaresti CSM 23–24.



Csütörtökön a 3. fordulót rendezik: 10.15-től Fogaras–Torda, 11.15-től Călărași–Botoșani, 13 órától Dinamo–Suceava, 14 órától Konstanca–Resicabánya, 15.40-től Temesvár–Buzău, 17 órától Bukaresti CSM–Focșani, 18.25-től Steaua–Vaslui, 19.45-től Nagybánya–Bákó.