Az élmezőnyben végeznének a kéziválogatottak a világbajnokságon

• Fotó: MTI

A magyar válogatottnál bizakodásra adhat okot az, hogy a korábbi világversenyekkel ellentétben idén a válogatott szövetségi kapitánya nem szembesült sérüléshullámmal. Az elmúlt években ugyanis nemegyszer megtörtént, hogy a tornák előtt nem sokkal több kulcsjátékosnak kellett kihagynia a válogatottat. Másrészt az is, hogy a keretet

több olyan tehetséges fiatal játékos alkotja, aki az elmúlt időszakban az utánpótlás-válogatottakkal világversenyt nyert.

A 24 év alatti átlagéletkorú csapat a torna egyik legfiatalabb válogatottját alkotja, amely előtt nagy jövő állhat. Ehhez persze az is szükséges, hogy Kim Rasmussen csapata jó helyezést érjen el, és ezzel kivívja a jogot a 2020-as tokiói olimpián való részvételre.

Jó társaság alakult ki

A bizakodás a lányokon is érződött. „Már a felkészülés előtt beszéltem több csapattársammal, és mindenki nagyon várja a tornát. A tavalyi Eb-n is fiatal csapattal vettünk részt, jó emlékeim vannak arról a világeseményről, ezért várom ezt most annyira. Pozitív vagyok, elindultunk felfelé, és szerintem ezen az úton megyünk tovább” – nyilatkozta indulás előtt Kovacsics Anikó csapatkapitány.