Az életben maradás a tét – vallja a GYHK menedzsere

Teljes bizonytalanság közepette, de múlt szombaton elkezdődött a jégkorong Erste Liga 2020–2021-es idénye. A rajt kapcsán esélylatolgatásra kértük Bereczky Szilárdot, a Gyergyói Hoki Klub menedzserét. A következtetés: bármi is lehet, de akár az ellenkezője is.

Kegyetlenül nehéz szezonkezdet elé néznek a GYHK-nál: mindenmásodik nap lehet mérkőzésük • Fotó: Pinti Attila

– Mi is komolyan erősödtünk, ez nem vitás, ezért is van az, hogy beszélhetünk a bajnoki címről mint célról, sőt, ki merem jelenteni, hogy a szakmai stábunk Szilassy Zoltán és Jukka Kontsas érkezésével ma az egyik legjobb az egész ligában.

– Igen, én is több helyen olvastam, hogy esélyesek vagyunk az első helyre, és ez így is van, én is nyilatkoztam ilyet, hogy szeretnénk megnyerni az Erste Ligát. Csakhogy ez kicsit sem lesz könnyű, sőt inkább nagyon nehéz bármire is számítani ebben az új helyzetben. És most nem is csak arra gondolok, hogy természetesen mások is az aranyért indulnak a bajnokságban. Furcsán fog hangzani, de amekkora a bizonytalanság, ezt kell mondanom: lehetünk elsők, de akár nyolcadikok is.

A kérdés az, hogy milyen lesz az a csapat, amely az adott mérkőzésen pályára lép. Vegyük a legideálisabb helyzetet: a Gyergyói Hoki Klubot elkerüli a vírus, senki nem fertőződik meg, és az edzők mindig a legjobb keretet tudják pályára küldeni. Ekkor is kegyetlenül nehéz lesz ez a szezon:

kezdésként 2 hét alatt 7 meccset kell játszanunk, azaz minden második nap mérkőzésünk lesz. S mindezt úgy kell teljesítenünk, hogy az ellenfeleinknek sokkal több idejük lesz pihenni. Ez így még a rájátszásnál is keményebb.

Hozzáteszem, ez nemcsak minket érint így, hanem Brassót és Csíkszeredát is. Persze bizakodók vagyunk, hiszünk a csapatban, de a fáradtság, hosszú távollét miatt simán benne van, hogy megnyerhető meccsek úsznak el.

– És mi van akkor, amikor még a helyzet sem ideális?

– Látható, a jégkorong sem mentes a fertőzésektől, több csapatnál is vannak problémák, a tesztelések olyan játékosoknál is kimutatták a vírust, akik teljesen tünetmentesek. Nekünk is tesztelnünk kell, ez kötelező, és megvan az a lehetőség, hogy nálunk is adódhatnak pozitív esetek. Ekkor nyilván be kell tartanunk a kötelező előírásokat, elkülönítenünk a fertőzötteket, karanténba kell őket helyezni hetekre. Rájuk tehát nem számíthatnánk, de a többieknek így is játszaniuk kellene, amíg van 13+1 bevethető, egészséges játékosunk. Fél csapattal játszva alaposan lecsökkenne a meccsek megnyerésének esélye.

– Gondolom, nem a hivatalos bejelentés pillanatában ismerték meg a csapatok a programot, volt egyeztetés. Nem látszott akkor ez a veszély? Muszáj volt vállalni?

– Ez nem az a pillanat, amikor normális állapotról, máskor szokásos szakmai szempontokról tudunk beszélni. Ez egy rendkívüli helyzet. Senki nem tudja, hogy ez a járvány hogyan alakul. A liga teljes mezőnye egyetértett abban, hogy a jelenlegi járványügyi szabályok között is vállalnunk kell a bajnokság elkezdését. Itt most tényleg nem az a lényeg, hogy ki nyer, hogy ki lesz a bajnok. Itt az életben maradás a tét. Ha nincs bajnokság, nincsenek meccsek, akkor a támogatóknak nincs mit támogatniuk, csapatok, játékosok megélhetése kerül veszélybe, és egyben a jégkorong jövője is. Játszanunk kell. Aztán majd meglátjuk.