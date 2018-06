Az alsóház dobogóján végzett a Sepsi OSK

Gól nélküli döntetlent ért el a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK a labdarúgó 1. Liga alsóházi rájátszásának utolsó mérkőzésén a Bukaresti Dinamo vendégeként. A fővárosban szerzett egy ponttal a háromszékiek bebiztosították az alsóház rangsorában eddig is elfoglalt harmadik helyüket.

Csak a szentgyörgyiek számára volt egy kis tétje a meccsnek • Fotó: Facebook/lpf.ro

Még egy említésre érdemes mozzanat maradt a 89. percre, amikor Veress Zsombor, az OSK csereként beállt fiatal csatára begyűjtötte második sárga lapját is, a játékvezető pedig kiállította.

Alig egy perccel később ismét Pesić hagyott ki egy újabb lehetőséget, és ezzel a fővárosi csapat is ellőtte maradék puskaporát.

majd a 81. percben Popescu ollózásánál már Niczuly is verve volt, de a gólvonalon álló Sato kifejelte a hálóba tartó labdát.

Az utolsó negyedóra a hazaiak nyomasztó fölényével telt el, akik több alkalommal is megszerezhették volna a győzelmet jelentő találatot. Előbb a 76. percben Pesić került helyzetbe, lövése viszont pontatlan volt,

Szünet után a fővárosiak vették át a játék irányítását, de az első komolyabb lehetőségük így is csak a 63. percben adódott, amikor Pesić pontos beadására Popa érkezett, fejesét azonban Niczuly biztos kézzel fogta.

Vakációs hangulatban kezdődött a találkozó, amelyre a Székely Légió lelkes szurkolói ezúttal is szép számban elkísérték kedvenceiket. A mérkőzés egyetlen tétje az volt, hogy a piros-fehérek meg tudják-e őrizni harmadik helyezésüket: egyetlen pontra volt szükségük ahhoz, hogy ne függjenek az utolsó forduló további eredményeitől.

A háromszékiek számára következhet a jól megérdemelt pihenő, amely azonban nem lesz túl hosszú, hiszen

június 14-re Neagoe mester már gyülekezőt fújt, és elkezdődik a július végén rajtoló új bajnoki idényre való felkészülés.

A piros-fehérek első edzőmeccsüket a bajnok Kolozsvári CFR ellen játsszák június 26-án, majd Ausztriába utaznak edzőtáborba, ahol további öt felkészülési mérkőzés vár rájuk.

Mestermérleg

Eugen Neagoe, Sepsi OSK: „Az egyetlen csapat vagyunk, amelyet a Dinamo nem tudott legyőzni a rájátszásban. Az első félidőben jól játszottunk, a második játékrészben viszont voltak gyengébb pillanataink, és akár két-három gólt is kaphattunk volna, de a fiúk így is dicséretet érdemelnek, mert megfelelő hozzáállással léptek ma is pályára.

Nagyon jó időszakot tudhatunk magunk mögött, idegenben veretlenek maradtunk, de sajnos hazai pályán becsúszott két kudarc.

Ennek ellenére úgy gondolom, hogy ez a csapat kivívta mindenki tiszteletét. Álszerénység nélkül elmondhatom, hogy már januárban, amikor összeállt ez a keret, biztos voltam a bennmaradásban. Úgyhogy csak gratulálni tudok a fiúknak, és jó pihenést kívánok mindenkinek!”

Florin Bratu, Dinamo: „A tét hiánya rányomta a bélyegét a játékra, emellett a fáradtság sem elhanyagolható tényező, hiszen ha nem tévedek, ez volt a csapat negyvenötödik meccse ebben az idényben.

Örülök, hogy úgy tudtuk befejezni a rájátszást, és nem szenvedtünk vereséget egy olyan jó csapat ellen, mint amilyen a Sepsi.

A második félidőben feljavult a játékunk, voltak lehetőségeink is. Az egészet összegezve pedig elmondhatom, hogy egy igazságos döntetlen született, és felemelt fővel fejeztük be ezt a bajnokságot.”

Labdarúgás, 1. Liga, rájátszás, 14. forduló, Bukarest, Dinamo Stadion, 500 néző:

Bukaresti Dinamo–Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 0–0

Dinamo: Muțiu – Corbu, M. Popescu, Dudea, Olteanu – Nistor, Mahlangu, Palić – Hanca (Longher, 90+3.), Popa (Răducan, 78.), Pesić. Edző: Florin Bratu.

Sepsi OSK: Niczuly – Dalmau, Viera, Ghinga (Dima, 89.), Sato – Gorrin, Petrović, Tandia, Ross, Hamed (Veress, 60.) – Simonovszki (Oliveira, 71.). Edző: Eugen Neagoe.

Sárga lap: Nistor (66.), illetve Gorrin (34.), Simonovszki (50.), Veress (70., 89.)

Piros lap: Veress (89.)

Játékvezetők: Marian Barbu (Fogaras), Ionel Dumitru (Gherghița), Marius Badea (Rm. Vâlcea).

További mérkőzések:

FC Botoșani–Medgyesi Gaz Metan – szombat, 18.30

Bukaresti Juventus–FC Voluntari – szombat, 21.30

Chiajna–Temesvári Poli – szombat, 21.30

Ranglista:

1. Bukaresti Dinamo 54 pont

2. FC Botoșani 37

3. Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 34

4. Medgyesi Gaz Metan 30

5. Concordia Chiajna 30

6. FC Voluntari 26

7. Temesvári Poli 24

8. Bukaresti Juventus 16