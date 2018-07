Autóversenyre készülnek Gyergyószentmiklós központjában

Gyergyószentmiklós központjában rendezik meg szombaton az autós Time Attack-bajnokság második futamát. Különleges alkalom, hiszen a város először ad otthont hivatalos országos bajnoksághoz tartozó autóversenynek. Gyergyóiak is rajthoz állnak a megmérettetésen.

Ilyen gépcsodák is részesei a Time Attack-bajnokságnak. Remélhetőleg Gyergyóban is láthatók lesznek. Archív • Fotó: Haáz Vince

Többféle versenykategóriában indulnak majd a résztvevők, az autók típusától függően. Európa-szerte népszerű az autósporton belül a Time Attack szakág, amelyen bárki részt vehet. Nem kell feltétlenül külön versenygép, utcai autóval is be lehet nevezni.

Remélhetőleg a gyergyói közönség is megcsodálhatja ezeket a gépeket. Amint Rittner Béla főszervező, a Román Autósport-szövetség illetékese elmondta, Temesvártól Brăiláig, az ország számos pontjáról várnak pilótákat. Mintegy 30 versenyzőre számítanak.

Ott többek közt Ferrari 458-as, Porsche 997 GT3-as sportkocsik, valamint együléses versenyautók is rajthoz álltak.

„Az autósport azon szakága közé tartozik a Time Attack, amelyen bukókeret nélküli autókkal is lehet indulni.

Szaknyelven szólva nem kell kicsövezni az autót, ám sportruházattal és bukósisakkal rendelkeznie kell a versenyzőnek.

Ifjú pilóták esetében azonban biztonsági okokból megkövetelik, hogy kicsövezett, megerősített autókkal induljanak a versenyen” – közölte.

Benevezésre a helyszínen is lehetőség van, szombaton reggel 9 óráig.

A központi park lesz a nézőtér

A Time Attack egy pályaverseny, ahol egyszerre egy autó köröz, egyetlen ellenfele az időmérő. A verseny egy zárt útszakaszon zajlik, a pilóta a bemelegítő kört követően „repülőrajttal” kezdi el a mért kört, amelynek befejeztével egy levezető kör után hagyja el a pályát.

Egy futam során két mért kört kell teljesíteniük a résztvevőknek, a versenynap egyébként szabad- és időmérő edzéssel kezdődik.

Az időmérőn elért eredmény alapján áll össze a rajtsorrend.

A start a Rubin Szálloda előtt lesz, az autók a főtéren köröznek a megszokott menetiránnyal ellentétesen, de a Kossuth Lajos utca felső szakasza is versenypályává alakul, egészen a Pacsirta utcáig. A versenyt a központi parkból lehet majd követni.

Gyergyóiak a mezőnyben

A benevezések még nem zárultak le, de már biztos, hogy a Richy Racing Team színeiben versenyző gyergyószentmiklósi pilótáknak is lehet majd szurkolni.

Bilibók Csongor, Elekes Róbert és Munteanu Alex is rajthoz áll – tudtuk meg az eseményt bejelentő sajtótájékoztatón. Ők csapatversenyben is érdekeltek lesznek, és jó eséllyel indulnak bajnoki érmekért is.

Jó reklám a városnak

A verseny lebonyolításában szerepet vállalnak a Hexan Motorsport Klub tagjai, és társszervező Gyergyószentmiklós önkormányzata is.

Nagy Zoltán polgármester szerint jó reklám a városnak, hogy egy ilyen rangú országos verseny helyszíne lehet, hiszen számos országos sajtó is jelen lesz, tudósít az eseményről.

Ez lesz az első ilyen verseny a városban, de nem az utolsó. A tervek szerint jövőre is rendeznek hasonló autós rendezvényeket Gyergyószentmiklóson.

Útlezárásokra figyelmeztetnek

A csíkszeredai Richy Racing Team által, a Román Autósport-szövetség égisze alatt szervezett verseny miatt szombaton le lesz zárva a főtér és a Kossuth Lajos utca felső szakasza.

Fontos tudni, hogy nem csak az autósok kell más útvonalon közlekedjenek, hanem a gyalogosok sem használhatják a járdákat.

Szombaton tehát a boltokat sem lehet megközelíteni a városnak ezen a részén. A főtér közepébe, a parkba a szervezők irányításával juthatnak be a nézők a kordonon időszakonként megnyíló kapukon át.

A központon való gyalogos átjutás is így lesz lehetséges. Az útlezárás szombaton reggel 5 és délután 5 óra között lesz érvényben. Az ebből adódó kellemetlenségekért megértést kérnek a szervezők.