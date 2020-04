Augusztusban rendezhetik a BL-döntőt

A 2020-as BL-döntő helyszíne, az isztambuli Atatürk Olimpiai Stadion. A finálét az eredeti tervek szerint május 30-án rendezték volna • Fotó: Wikipedia

A két szervezet megállapodása értelmében a nemzeti bajnokságok hamarabb véget érnek majd, mint az európai kupasorozatok, a találkozókra pedig a szurkolók és a játékosok egészségét szem előtt tartva zárt kapuk mögött kerülhet sor.

Ha az idényt sikerülne augusztus elején befejezni, akkor a következő szezon szeptemberben kezdődhetne – tette hozzá a Cadena SER.

A koronavírus-járvány miatt a Bajnokok Ligája és az Európa Liga küzdelmeit is a nyolcaddöntőben függesztették fel, míg az európai topbajnokságok többségében még legalább tíz forduló hátravan a szezonból.

Háromnaponta lennének meccsek a Serie A-ban

Május 31-én szeretnék újrakezdeni és július 12-ig befejezni a jelenleg szünetelő olasz futballbajnokságot a Sport Mediaset értesülése szerint. A március eleje óta kényszerpihenőt tartó játékosok május 4-étől edzenének ismét, mielőtt a hónap végén már bajnoki pontokért lépnének pályára.

Háromnaponként játszanának a Serie A gárdái, és a sűrített program révén hat hét alatt lebonyolítanák az összes hátralevő fordulót.

A mostani idényben a járvány által leginkább sújtott régiókban (például Lombardiában) lévő együttesek csupán semleges, kevésbé fertőzött helyszínen fogadhatnák riválisaikat. Egy másik hír szerint viszont üres lelátók előtt zajlanának a találkozók. Az olasz kormány arra készül ugyanis, hogy rendeletileg betiltsa nézők jelenlétét a futballmeccseken, egészen 2021 januárjáig. A jegybevételek elmaradása miatt csak a mostani szezonban csapatonként 75–95 millió euró veszteség éri az olasz klubokat.

Semleges pályákon folytatódna az angol foci

Az angol Labdarúgó-szövetség (FA) semleges helyszíneken, konkrétan a Wembley Stadionban és a St. George's Parkban rendezné a Premier League mérkőzéseit a szezon folytatásában a The Times című napilap értesülése szerint. A londoni arénában egy napon több mérkőzést is játszhatnának, valószínűleg nézők nélkül. A St. George's Parkban lévő Futballközpont előnye, hogy 228 szobás szálloda tartozik hozzá, és 13 pályája van, vagyis ott a csapatok felkészülése is megvalósítható lenne. Az angol élvonal március 13. óta szünetel, és egyelőre nem lehet tudni, mikor folytatódhat.